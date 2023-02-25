الثالثة هذا الموسم.. هاني يهدر ضربة جزاء لـ الأهلي أمام صنداونز

أهدر محمد هاني لاعب الأهلي ضربة جزاء للفريق الأحمر أمام صندوانز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واحتسب الحكم بلاك تيسيما ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 50 بعد تدخل قوي على بيرسي تاو.

وسدد محمد هاني ركلة الجزاء ونجح الحارس في التصدي لها.

ركلة الجزاء هي السابعة التي يتم احتسابها للأهلي هذا الموسم في جميع المسابقات.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل أربع ركلات جزاء (3 عن طريق علي معلول، و1 عن طريق السولية).

وأهدر لاعبو الأحمر ثلاث ركلات جزاء عن طريق كل من علي معلول أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية ومحمد مجدي أفشة أمام فيوتشر في الدوري ومحمد هاني أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

وتشير النتيجة الآن للتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق بعد أن سجل محمد عبد المنعم الهدف من رأسية بعد عرضية علي معلول.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.