مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) ليفربول.. تغيير مع بداية الشوط الثاني

جوارديولا: ريكو لويس لاعب فريد.. ونحب هالاند وهو يساعدنا

الاستفاقة السريعة.. سيتي يعود لمطاردة أرسنال برباعية في شباك بورنموث

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الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا

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