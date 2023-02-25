الاستفاقة السريعة.. سيتي يعود لمطاردة أرسنال برباعية في شباك بورنموث

ضرب مانشستر سيتي ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي ليواصل مطاردة أرسنال المتصدر.

سجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين وكريس ميفام بالخطأ في مرماه، وأحرز جيفرسون ليرما هدف بورنموث الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19.

الفوز هو الـ12 على التوالي لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري.

التشكيل

دفع بيب جوارديولا بفيل فودين في التشكيل الأساسي على حساب رياض محرز، وعاد ريكو لويس وجوليان ألفاريز وفيل فودين للتشكيل الأساسي على حساب كايل ووكر وبرناردو سيلفا ورياض محرز.

وعاد كيفن دي بروين للتواجد على مقاعد البدلاء بعد غيابه عن مواجهة لايبزيج الأخيرة في دوري الأبطال بسبب المرض.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي تهديداته في الدقيقة الثامنة بتسديدة من رودري جاءت فوق العارضة.

وسجل جوليان ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد تمريرة من رودري وصلت إلى فيل فودين الذي حاول مراوغة الحارس نيتو لتعود إلى هالاند الذي سدد في العارضة وارتدت إلى ألفاريز ليودعها الشباك.

وكاد روبن دياز أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من رودري ولكنها جاءت بجوار القائم في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29، سجل إرلينج هالاند الهدف الثاني بعد عرضية من فيل فودين ليوقع على هدفه الـ27 في الدوري هذا الموسم ليكون أكثر لاعب يسجل لمانشستر سيتي في موسم واحد طوال تاريخه في البريميرليج.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، استغل فيل فودين الخطأ من ماركو سينسي ليسدد بقوة على يمين الحارس وتسكن الشباك.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه في الشوط الثاني ليسجل كريس ميفام هدفا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جوليان ألفاريز لتسكن الشباك في الدقيقة 51.

تدخل بعدها بيب جوارديولا ليدخل سيرخيو جوميز وكالفن فيليبس في مكان إلكاي جوندوجان ورودري في الدقيقة 55.

هدأ نسق المباراة بعدها حتى تدخل جوارديولا مجددا في الدقيقة 72 بدخول رياض محرز والوافد الجديد ماكسيمو بيروني في مكان جاك جريليش وإرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 83 سجل بورنموث هدف حفظ ماء الوجه عن طريق جفيرسون ليرما بعد كرة عرضية لم يتمكن روبن دياز من إبعادها ليسددها في الشباك.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 55 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19.