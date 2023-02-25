تشكيل ليفربول - عودة ميلنر وكيتا أمام كريستال بالاس.. وغياب نونيز

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه أمام كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب داروين نونيز عن قائمة الفريق بسبب الإصابة ليترك مكانه لديوجو جوتا.

وعاد الثنائي جيمس ميلنر ونابي كيتا للتواجد في وسط ليفربول في مكان فابينيو وستيفان بايتيتش.

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هيندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – ديوجو جوتا

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، ويحتل كريستال بالاس المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ليفربول كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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