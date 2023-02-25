مؤتمر فيريرا: الزمالك لم يخرج بعد.. ولو عاد بي الزمن سأبدأ أمام الترجي بنفس التشكيل

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

الترجي - الزمالك - فيريرا

تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن خسارة فريقه أمام مضيفه الترجي التونسي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فرصة التأهل إلى ربع النهائي لا تزال قائمة رغم الخسارة".

وأضاف "لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجودا. انتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين".

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وأوضح "كنا نعلم أن المباراة صعبة ولعبنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، كما كنا أفضل في أخر 20 دقيقة من الشوط الأول".

وتابع فيريرا "الفريق يمتلك إمكانيات تسمح له أن يكون أفضل، ولن نتحدث عن الماضي وننظر إلى الخلف".

وواصل البرتغالي "الزمالك أضاع 3 فرص محققة للتعادل أمام الترجي الذي كان يملك الكثافة الهجومية بشكل أفضل في الشوط الأول".

واختتم فيريرا حديثه قائلا: "لن نتحدث عن الحضور الجماهيري في اللقاء. بدأت المباراة بالتشكيل الأفضل وإذا عاد بي الزمن سأخوض المباراة بنفس التشكيل".

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

بينما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في المباراة المقبلة ضد الترجي في القاهرة.

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