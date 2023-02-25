انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(2) صنداونز.. نهاية المباراة بالتعادل

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:44

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 88: محمد شريف يهدر الثالث

ق 83: نزول خالد عبد الفتاح ومحمد شريف بدلا من عبد المنعم والشحات

ق 80: هدف التعادل

ق 74: جوووووووووووول الثاني من حسين الشحات

ق 74: طاهر يهدر فرصة الثاني

ق 70: نزول طاهر بدلا من عبد القادر

ق 61: نزول كهربا بدلا من أفشة

ق 59: جوووووووووول التعادل للأهلي عن طريق محمد عبد المنعم

ق 58: الشناوي يتصدى للثاني

ق 50: ضربة جزاء يهدرها محمد هاني

ق 49: ركلة جزاء لبيرسي تاو

نهاية الشوط الأول بتقدم صنداونز

ق 40: عرضية من هاني وأفشة يهدر

ق 34: هدف أول لصنداونز عن طريق تشالويلي

ق 25: فرصة خطيرة ينقذها مروان عطية

ق 20: انطلاقة من تاو والحارس يمسك بالكرة بعد تمريرة ديانج

ق 18: الشناوي يتصدى أمام تشالويلي

ق 15: فرصة خطيرة للأصفر من تشالويلي

ق 5: إنذار لمحمد هاني

ق 3: عبد القادر يهدر بغرابة

انطلاق المباراة

الأهلي صنداونز
نرشح لكم
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء مؤتمر نبيل معلول: خضنا شوط أول هو الأفضل لنا هذا الموسم ضد الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: البعثة بخير في تونس.. والأضرار في زجاج الحافلة فقط الأحمر يكرر سيناريو العام الماضي.. الأهلي يتعادل مع صنداونز تاسع الهدافين إفريقيا.. حسين الشحات يسجل لـ الأهلي أمام صنداونز
أخر الأخبار
لابا كودجو يسجل ويكتب لقب كأس السوبر الإماراتي لـ الشارقة 17 دقيقة | الوطن العربي
مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
ضرب العارضة وصنع 3 فرص.. ماذا قدم صلاح في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 25 دقيقة | المحترفون
كلوب: كان علينا أن نسجل مبكرا.. وهزيمة ريال مديد لم تؤثر على ليفربول 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء بالعلامة الكاملة بعد الفوز على هورويا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب صنداونز: أسير على خطى موسيماني؟ لا تعليق.. ولهذا لن أتحدث عن نقاط ضعف الأهلي 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباراة تساعد على النوم.. ليفربول يتعادل دون أهداف مع كريستال بالاس 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا