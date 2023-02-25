أرتيتا: هذا ما كان ينقص أرسنال لتسجيل المزيد أمام ليستر

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد سيطرنا منذ البداية إلى النهاية. فهمنا للمساحات كان ممتازا".

وأضاف "افتقرنا للتمريرة الأخيرة اللازمة لتسجيل المزيد من الأهداف. وقرار إلغاء الهدف لنا كان محبطا".

وتابع "منع ليستر من تسديد أكثر من كرة واحدة على مرمانا في ملعبه كان رائعا".

وعن مطالبة بوكايو ساكا بركلة جزاء في المباراة قال: "لم أرَ تلك اللقطة والأمور قد انتهت. نحن سعداء بالفوز خارج ملعبنا في آخر مباراتين، وكنا نستحق ذلك".

وعن لياندرو تروسار وجورجينيو قال أرتيتا: "الثنائي لديه الخبرة في الدوري الإنجليزي والذكاء اللازم لفهم ما نتطلبه. إنهما يملكان الشخصية اللازمة للعب في هذا المستوى".

وأخيرا عن جابرييل مارتينيلي قال: "أحيانا يجب أن تمنح الشخص راحة لالتقاط الأنفاس حتى يعود بطاقة وحماس أكبر. أنا سعيد بتجديد عقده ونريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين".

وتغلب أرسنال على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور.

سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

وتمسك أرسنال بصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

فيما يحتل ليستر سيتي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.