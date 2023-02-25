أرتيتا: هذا ما كان ينقص أرسنال لتسجيل المزيد أمام ليستر

السبت، 25 فبراير 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز على ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد سيطرنا منذ البداية إلى النهاية. فهمنا للمساحات كان ممتازا".

وأضاف "افتقرنا للتمريرة الأخيرة اللازمة لتسجيل المزيد من الأهداف. وقرار إلغاء الهدف لنا كان محبطا".

أخبار متعلقة:
سجل وهو يسقط.. أرسنال لا يزال على الشجرة بالفوز على ليستر الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن برشلونة يعلن إصابة فاتي قبل مواجهة ألميريا

وتابع "منع ليستر من تسديد أكثر من كرة واحدة على مرمانا في ملعبه كان رائعا".

وعن مطالبة بوكايو ساكا بركلة جزاء في المباراة قال: "لم أرَ تلك اللقطة والأمور قد انتهت. نحن سعداء بالفوز خارج ملعبنا في آخر مباراتين، وكنا نستحق ذلك".

وعن لياندرو تروسار وجورجينيو قال أرتيتا: "الثنائي لديه الخبرة في الدوري الإنجليزي والذكاء اللازم لفهم ما نتطلبه. إنهما يملكان الشخصية اللازمة للعب في هذا المستوى".

وأخيرا عن جابرييل مارتينيلي قال: "أحيانا يجب أن تمنح الشخص راحة لالتقاط الأنفاس حتى يعود بطاقة وحماس أكبر. أنا سعيد بتجديد عقده ونريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين".

وتغلب أرسنال على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور.

سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

وتمسك أرسنال بصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

فيما يحتل ليستر سيتي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.

ميكيل أرتيتا الدوري الإنجليزي أرسنال ليستر سيتي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - عودة ميلنر وكيتا أمام كريستال بالاس.. وغياب نونيز مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (1) - (4) سيتي.. جوووووول تقليص الفارق سجل وهو يسقط.. أرسنال لا يزال على الشجرة بالفوز على ليستر الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا تشكيل مانشستر سيتي - محرز ودي بروين على مقاعد البدلاء أمام بورنموث انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(1) أرسنال تشكيل أرسنال - نكيتيا على دكة البدلاء وتروسارد أساسي في مواجهة ليستر 20 نقطة منذ كأس العالم.. فولام يتعادل مع ولفرهامبتون
أخر الأخبار
كرة سلة - بعد حسم التأهل.. منتخب مصر يخسر من الكاميرون في تصفيات كأس العالم دقيقة | كرة سلة
أمم إفريقيا للشباب - خسارة قاسية.. السنغال تضرب شباك مصر بـ 4 أهداف 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
أرتيتا: هذا ما كان ينقص أرسنال لتسجيل المزيد أمام ليستر 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - عودة ميلنر وكيتا أمام كريستال بالاس.. وغياب نونيز 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: الزمالك لم يخرج بعد.. ولو عاد بي الزمن سأبدأ أمام الترجي بنفس التشكيل 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. الشناوي يتصدى 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الكبير الوادي يكشف الفارق بين الدوري المصري والمغربي قبل لقاء الجيش الملكي 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا