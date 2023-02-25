عبد الكبير الوادي يكشف الفارق بين الدوري المصري والمغربي قبل لقاء الجيش الملكي

السبت، 25 فبراير 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

عبد الكبير الوادي - فيوتشر

تحدث المغربي عبد الكبير الوادي لاعب فيوتشر عن الفارق بين الدوري المصري والمغربي قبل لقاء فريقه السابق الجيش الملكي المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على نظيره الجيش الملكي المغربي، غدٍ الأحد، في تمام التاسعة مساءً.

وقال الوادي في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالترحاب الشديد الذي تلقاه نادي فيوتشر، وأعلم أني أواجه فريقي السابق الجيش الملكي، وسعيد بوجودي في مصر وموجود هناك منذ 4 سنوات وأتلقى معاملة مميزة من الشعب المصري".

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وأضاف "انتقالي لفيوتشر خطوة ممتازة في مشواري المهني، والدوري المصري يحتاج إلى جهد بدني أعلى من الدوري المغربي كذلك على المستوى التكتيكي، وأتمنى التوفيق إلى فريقي فيوتشر والجيش الملكي".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، برصيد نقطتين.

فيما يتصدر الجيش الملكي المغربي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.

الجيش الملكي عبد الكبير الوادي فيوتشر
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