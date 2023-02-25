تشكيل صنداونز - تغييران في الهجوم أمام الأهلي.. وأليندي يقود الوسط

أجرى رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز تغييرين في تشكيل الفريق الذي يواجه الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل صنداونز ضيفا على الأهلي في التاسعة مساءً على استاد الأهلي we السلام.

ويبدأ ثيمبا زواني وبيتر شالويلي عوضا عن ثابيلو مورينا ونيو مايما اللذان شاركا في الفوز على القطن 3-1 بالجولة الماضية.

ويتواجد مارسيلو أليندي صانع الألعاب التشيلي في خط الوسط.

وجاء تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: رونيون ويليامز

الدفاع: خيلسيو موداو – جرانت كينينا – موثوبي مفالا - أروبيري موديبا

الوسط: مارسيلو أليندي - ثيبوهو موكوينا – سيفيلي موخليسي

الهجوم: ثيمبا زواني – كاسيوس مايلولا – بيتر شالويلي

وافتتح صنداونز مشواره في البطولة بالفوز على الهلال بهدف دون مقابل.

ثم حقق فوزا خارج القواعد بنتيجة 3-1 على القطن الكاميروني.

ويتشارك صنداونز الصدارة مع الهلال السوداني الذي حقق 6 نقاط من 3 مباريات.

فيما يبحث الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة مباراة الهلال وتأجيل مباراة القطن بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.