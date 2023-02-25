تشكيل الأهلي - عودة معلول أمام صنداونز.. وتاو يقود الهجوم على حساب كهربا

السبت، 25 فبراير 2023 - 19:52

كتب : FilGoal

الأهلي أمام أسوان

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد علي معلول ومحمد هاني وبيرسي تاو للتشكيل الأساسي على حساب محمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - حسين الشحات

دكة البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد أشرف - حمدي فتحي - أحمد قندوسي - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - محمد شريف

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز
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