انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (1) - (4) سيتي.. انتصار كبير

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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ق15: جوووول أول من جوليان ألفاريز، تمريرة من رودري إلى فودين الذي حاول مراوغة الحارس وعادت إلى هالاند الذي سدد في العارضةوارتدت إلى ألفاريز الذي سدد في الشباك.

بداية المباراة