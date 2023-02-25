مؤتمر علي ماهر: نلعب من أجل الفوز وأن لم نتمكن من تحقيقه لا نخسر

شدد علي ماهر المدير لـ فيوتشر على ضرورة تحقيق الفوز أمام الجيش الملكي المغربي وتجنب الخسارة قبل لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على نظيره الجيش الملكي المغربي، غدٍ الأحد، في تمام التاسعة مساءً.

وقال ماهر في المؤتمر الصحفي:"أوجه الشكر إلى دولة المغرب بلدنا الثاني على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وعندما كنت لاعبا في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر كان لدي رغبة شديدة في اللعب على الأراضي المغربية".

وأضاف "نعلم أن مواجهة الجيش الملكي ستكون صعبة، فريق محترم جدا ومتصدر الدوري المغربي، ونتابعه منذ فترة طويلة".

وبسؤاله عن موقف فيوتشر في المجموعة، أجاب ماهر قائلا: "نخوض مبارياتنا واحدة تلو الأخرى سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، ونخوض جميع مبارياتنا من أجل الفوز، ولكن إن لم نتمكن من تحقيق الفوز لا نخسر".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، برصيد نقطتين.

فيما يتصدر الجيش الملكي المغربي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.