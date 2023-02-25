قائمة بيراميدز - القوة الضاربة تواجه أسكو كارا في الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة أسكو كارا التوجولي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي فريق أسكو كارا التوجولي.

ويغيب الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي عن قائمة الفريق، وأيضا محمد صادق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - هشام محمد - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف.

وحصد بيراميدز نقطتين من تعادلين في أول جولتين من دور المجموعات.

بينما يتذيل كارا الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع فيوتشر والخسارة من الجيش الملكي.