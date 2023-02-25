سجل وهو يسقط.. أرسنال لا يزال على الشجرة بالفوز على ليستر

تغلب أرسنال على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جابرييل مارتينيلي الهدف الوحيد في الدقيقة 46.

وتمسك أرسنال بصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

الفيل لا يزال على الشجرة يأبى السقوط.. ويبقى له من الزمن 14 مباراة، قبل أن نعرف ما إذا كان سيسترد لقب الدوري الغائب منذ 2004 أم سيمتد الانتظار.

تقنية الفيديو تتصدى

أرسنال سجل هدفه الأول في الدقيقة 27 بواسطة لياندرو تروسار، بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، تم إلغاء الهدف بسبب مخالفة على بن وايت الذي أمسك بالحارس داني وارد خلال اللعبة.

رد ليستر لم يتأخر، إذ سجل كيليتشي إياناتشو هدفا في الدقيقة 31، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسقط بوكايو ساكا في الدقيقة 32 داخل منطقة جزاء ليستر، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

رصاصة الافتتاح

سجل أرسنال هدفه الوحيد الصحيح في الدقيقة 46 بعد تمريرة من تروسار وصلت إلى جابرييل مارتينيلي الذي سجل في الشباك مباشرة وسقط إثر تدخل أفسد احتفاله، ليتلقى العلاج ويستكمل اللعب لاحقا.

وفي الدقيقة 56 مرر مارتينيلي إلى ساكا الذي سجل في الشباك، ولكن مارتينيلي كان متسللا لتوقف الراية احتفالات الجانرز.

دفع برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي بالثنائي جايمي فاردي ويوري تيليمانس بدلا من كيليتشي إياناتشو وتيتي في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 70 حل إدوارد نكيتياه بدلا من لياندرو تروسار في صفوف أرسنال.

وأتى باتسون داكا وبوباكاري سوماري بدلا من دينيس برايت وويلفريد نديدي في صفوف ليستر بالدقيقة 78.

وفي الدقيقة 84 حل توماس بارتي على حساب مارتن أوديجارد لدى المدفعجية، فيما أتى ريكاردو بيريرا بدلا من تيموتي كاستاني في الدقيقة 85.

الصراع مستمر

أرسنال لا يزال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

فيما يحتل ليستر سيتي المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 24 مباراة.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته الخامسة والعشرين في السابعة والنصف مساء أمام بورنموث، وإذا فاز سيعيد الفارق أمام نقطتين، ولكن أرسنال له مباراة مؤجلة.

ويلعب أرسنال مباراته القادمة ضد إيفرتون يوم الأربعاء 1 مارس، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة، التي تم تأجيلها بالكامل إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.