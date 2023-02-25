الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا

ضرب وست هام يونايتد ضيفه نوتنجهام فورست بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة خروج لوكاس فابيانسكي مصابا في الدقيقة 67 تاركا مكانه لألفونسو أريولا.

وبعد 70 دقيقة سلبية، نجح داني إنجز في تسجيل الهدف الأول بعد عرضية من جارود بوين.

وبعدها بثلاث دقائق، عاد داني إنجز ليسجل الهدف الثاني في المرمى الخالي بعد تمريرة من سعيد بنرحمة.

وعاد بنرحمة ليمرر إلى ديكلان رايس الذي سدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك مع الدقيقة 78.

وقبل النهاية بخمس دقائق، وقع البديل مايكل أنطونيو على الهدف الرابع بعد تمريرة من بابلو فورنالس.

وبذلك يرتفع رصيد وست هام للنقطة 23 في المركز الـ16، وتوقف رصيد نوتنجهام فورست عند 25 نقطة في المركز الـ13.

واستفاق أستون فيلا من هزيمة أرسنال برباعية ليفوز خارج قواعده على إيفرتون بهدفين دون مقابل.

بعد شوط أول سلبي، نجح أولي واتكينس في التقدم لأستون فيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري.

ووقع البديل إيميليانو بوينديا على الهدف الثاني في الدقيقة 81 من صناعة المتألق جون مكجين والذي حصل على ركلة الجزاء أيضا.

الفوز رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 31 في المركز الـ11، وتوقف رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الـ18.

وقاد جونيور فيربو ليدز يونايتد لانتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد خافي جراسيا على حساب ساوثامبتون. بهدف متأخر في الدقيقة 77.

الفوز ساعد ليدز يونايتد على الخروج من منطقة الهبوط ليتواجد في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

واستمر ساوثامبتون في القاع بـ18 نقطة.