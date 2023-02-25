مؤتمر باتشيكو: مباراة أسكو كارا ستحدد شكل المجموعة.. وهذه مشكلتي مع أرضية الملاعب

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن المواجهة القادمة أمام أسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي: "المباراة في غاية الأهمية كونها ستحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة، ولابد من تحقيق الانتصار في مباراتي القاهرة وتوجو من أجل التقدم في المجموعة، في ظل المنافسة القوية على بطاقتي التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي".

وأضاف "تعادلنا في أول جولتين ولا بد من الفوز أمام أسكو كارا الآن".

وأوضح "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون في الفترة الأخيرة في ظل ضغط كبير ولعب مباريات متتالية محليا وقاريا، وإصابات وإيقافات وغيرها من الظروف".

وتابع "الأداء يتطور بصورة واضحة واللاعبون يطبقون الفكر بصورة أكبر من مباراة لأخرى. نعمل على مداورة العناصر بين الدوري والكونفدرالية لأنني أثق في المجموعة بالكامل".

وواصل باتشيكو "أكرر الشكوى من سوء أرضية الملاعب التي نخوض عليها مبارياتنا محليا وقاريا، فهي لا تساعدني على تنفيذ أفكار اللعب على الأرض والتمرير بصورة جيدا".

واختتم "الأداء سيكون أفضل في هذه المباراة لأن أرضية ملعب الدفاع الجوي واحدة من الأفضل في مصر".

ويحل أسكو كارا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.