تشكيل النصر - في غياب تاليسكا.. رونالدو يقود هجوم العالمي أمام ضمك

السبت، 25 فبراير 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي.

ويغيب تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدفا عن صفوف النصر، وذلك بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

كما يغيب أيضا بيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس بداعي الإصابة.

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وهذا هو الظهور الرسمي السادس للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وحتى الآن فاز في 4 مباريات وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو حتى الآن 5 أهداف وصنع هدفين.

وجاء تشكيل العالمي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو

أمامهما: عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - أيمن يحيى.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - محمد فتيل - عبد المجيد الصليهم - نواف بوشل - محمد مران - علي الحسن - ماجد قفشيش - ماشلريبوف - محمد مران

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة أقل عن الاتحاد المتصدر ولكنه لعب 18 مباراة.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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