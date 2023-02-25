تشكيل النصر - في غياب تاليسكا.. رونالدو يقود هجوم العالمي أمام ضمك
السبت، 25 فبراير 2023 - 17:16
كتب : FilGoal
أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي.
ويغيب تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدفا عن صفوف النصر، وذلك بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)
كما يغيب أيضا بيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس بداعي الإصابة.
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