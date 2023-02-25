تشكيل النصر - في غياب تاليسكا.. رونالدو يقود هجوم العالمي أمام ضمك

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري السعودي.

ويغيب تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدفا عن صفوف النصر، وذلك بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

كما يغيب أيضا بيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس بداعي الإصابة.