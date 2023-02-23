الإصابة تحرم النصر من هداف الدوري السعودي شهرا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

يفقد نادي النصر خدمات البرازيلي أندرسون تاليسكا شهرا بسبب الإصابة.

ويتصدر تاليسكا ترتيب هدافي دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي برصيد 13 هدفا.

وأعلن نادي النصر إصابة تاليسكا في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

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وأوضح نادي النصر أن تاليسكا سيسافر إلى البرازيل للتأهيل في أحد المراكز المتخصصة.

ويستعد النصر لمواجهة ضمك يوم السبت ضمن الجولة 18 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويعول النصر على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لملئ الفراغ الذي سيتركه تاليسكا.

وشارك رونالدو مع النصر خلال 4 مباريات في مسابقة الدوري وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي
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