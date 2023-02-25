تشكيل الترجي - الهوني والبدري يقودان الهجوم أمام الزمالك

السبت، 25 فبراير 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

الترجي

يقود الليبي حمدو الهوني هجوم الترجي في مواجهة الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأجرى نبيل معلول مدرب الترجي تبديلين على التشكيل الذي واجه شباب بلوزداد، بدخول صابر بوغرين ومحمد علي بن حمودة على حساب فوسيني كوليبالي ورياض بن عياد.

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وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – أمين بن حميدة

الوسط: غيلان الشعلالي –صابر بوغرين – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة اليوم السبت.

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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