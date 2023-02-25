تشكيل أرسنال - نكيتيا على دكة البدلاء وتروسارد أساسي في مواجهة ليستر

السبت، 25 فبراير 2023 - 16:07

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف أوليكساندر زينشينكو أمام أستون فيلا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال بعد قليل مع ليستر سيتي على ملعب كينج باور في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أرسنال جلوس إدي نكيتيا على دكة البدلاء فيما يلعب جابرييل مارتينيلي بشكل أساسي في خط الهجوم بجانب لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أرون رامسديل.

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينيو - جرانيت تشاكا.

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد.

ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

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