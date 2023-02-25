بيراميدز بالزي الكحلي ضد أسكو كارا

السبت، 25 فبراير 2023 - 15:27

كتب : FilGoal

بيراميدزبيراميدز

أقيم اليوم الاجتماع الفني لمواجهة بيراميدز وأسكو كارا التوجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة أسكو كارا غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وخلال الاتفاق تم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الكحلي الكامل خلال المباراة بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

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وفي المقابل تم الاتفاق على ارتداء فريق أسكوا كارا للزي الأبيض الكامل بينما يرتدي حارسه اللون الرمادي والأسود.

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وتم الاتفاق على وصول الفريقين للملعب قبل بداية المباراة بساعة ونصف وتسليم التشكيل فور الوصول.

وكان بيراميدز قد تعادل في أول مباراتين من دور المجموعات مع فيوتشر والجيش الملكي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين متساويا مع فيوتشر وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي المغربي صاحب الصدارة.

بيراميدز أسكو كارا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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