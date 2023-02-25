رامون دياز: مهمة الهلال لن تكون سهلة في دوري أبطال آسيا

السبت، 25 فبراير 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

رامون دياز

يرى رامون دياز مدرب الهلال أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام الدحيل القطري.

ويلعب الهلال ضد الدحيل غدا الأحد ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن جاهزون لخوض مواجهة نصف النهائي، ونأمل أن نواصل مسيرتنا ونتأهل للنهائي".

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وأضاف "ونملك لاعبين محلين على مستوى عال بخلاف الأربعة الأجانب المشاركين في البطولة، وشاهدتم فاعلية الثنائي "الشهري والحمدان" في اللقاء الأخير".

وتابع "وصولنا ومشاركتنا في بطولات عالمية وأدوار متقدمة لا يعني سهولة مواجهة نصف نهائي آسيا".

وأشار "يعد الدحيل فريقًا مميزا وعلى مستوى عالٍ ولديهم مدرب قدير وسعيد بتواجده وسبق أن أشرفت عليه وهو لاعب".

واختتم "يجب علينا أن نضع كامل ثقتنا وخبرتنا ونستغل الأوقات الجميلة التي نعيشها ونحقق الفوز".

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وتأهل الهلال لنصف النهائي عقب الفوز على فولاذ الإيراني بهدف دون رد.

فيما انتصر الدحيل على نظيره الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف.

وينتظر نادي أوروا ريد الياباني (ممثل منطقة الشرق) الفريق الذي سيحسم موقعة الأحد (ممثل الغرب) ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال الدحيل القطري
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