الأهلي ضد صنداونز.. لتجنب استخدام الآلة الحاسبة

في مباراة قد تكون هي الأهم للأهلي منذ بداية الموسم الحالي يدخل الفريق لمواجهة ماميلودي صنداونز في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مباراة ستقام على استاد السلام في التاسعة مساء اليوم السبت.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بجانب ماميلودي صنداونز والهلال السوادني والقطن الكاميروني.

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بالأرقام فإن موقف الأهلي في المجموعة ليس صعبا وغير معقد ولكن واقعيا وبالنظر لنتائج الهلال وصنداونز فإن الأهلي مطالب بالفوز من أجل تجنب الدخول في حسابات معقدة في باقي مباريات المجموعة.

يدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث من المجموعة بدون رصيد من النقاط خلف الهلال وصنداونز أصحاب الـ 6 نقاط لكل منهم مع خوض الأهلي لمباراة واحدة فقط كانت ضد الهلال والتي انتهت بفوز الفريق السوداني.

فوز الأهلي سيقربه من مراكز الصدارة ويعطيه أفضلية التحكم في مصيره بيده بدلا من انتظار نتائج الآخرين.

خسارة الأهلي للمباراة قد تعقد حسابات تأهله من المجموعة بشكل كبير على الرغم من كونه سيلعب 4 مباريات إضافية لأنه في تلك الحالة سيبتعد عن صنداونز بـ 9 نقاط كاملة قبل أن يواجهه في جنوب إفريقيا.

الخسارة أيضا ستعني الابتعاد عن الهلال بـ 6 نقاط قبل أن يلعب الفريق السوداني مباراته المقبلة ضد القطن الكاميروني على ملعبه وهو ما يرجح كفته في تحقيق الفوز بعد أن انتصر بالأمس خارج ملعبه.

الفوز أو الخسارة لن يضمن للأهلي الخروج أو الإقصاء من البطولة بكل تأكيد لأنه سيتبقى له 12 نقطة للمنافسة عليهم ولكن المباراة ستكون مفصلية في تحديد شكل مشواره في المجموعة بشكل كبير.

مواجهة متكررة

الأهلي سيواجه صنداونز للعام الخامس على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، مواجهة متكررة في السنوات الأخيرة شهدت تكافؤ في النتائج بين الفريقين.

الأهلي واجه صنداونز في 8 مباريات منذ عام 2019 حقق خلالهم الفريق الجنوب إفريقي الفوز في 3 مواجهات وتعادل مرتين مقابل 3 انتصارات أخرى للفريق الأحمر.

الأهلي سيدخل المباراة من أجل تحقيق فوز معنوي على الفريق الجنوب إفريقي الذي انتصر ذهابا وإيابا في دور المجموعات بالموسم الماضي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الرائعة في دوري أبطال إفريقيا بالمواسم الماضية والذي وصل فيهم لنهائي البطولة ثلاث مرات متتالية حقق خلالهم اللقب مرتين.

ماذا قال كولر خلال المؤتمر الصحفي

وعلق كولر ردا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صنداونز قائلا: "صنداونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة".

وتابع "عنصر الخبرة قد يكون فارقا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائما".

وأردف "الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها".

وأتم "بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في مباراة الغد، وأن نحقق هدفنا من المباراة".

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

ماذا قال رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز

وقال موكوينا في تصريحات للصحفيين: "بدأنا الإعداد للقاء الأهلي وركزنا قليلا يوم الأربعاء على الخطط الفنية، وكيف نريد اللعب عندما نأتي إلى القاهرة".

وأضاف "أمس الخميس تواجدنا في منشأة جيدة جدا في القاهرة، وكان الأهلي والحكومة المصرية ومسؤولو الاتحاد الإفريقي لطيفين للغاية لمساعدتنا لأنه بشكل عام يتوافق ذلك مع قوانين كاف".

وأوضح "يتعين على النادي المضيف فقط توفير مرافق التدريب للضيف قبل المباراة بيوم واحد إذا كان ملعب المباراة من العشب الطبيعي، ولكن الآن نأتي مبكرين بيوم إضافي حيث نريد أن نحاول التأقلم مع البلد، وكما قلت، يرجع ذلك أساسا أيضا إلى وجود الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة".

وأكمل "كنا هنا الموسم الماضي واستطعنا تحقيق نتيجة جيدة جدا أمام فريق جيد جدا، لكننا كنا جيدين، وشرسين، لكن الكثير من الفريق الذي كان على أرض الملعب في ذلك الوقت لن يكون على أرض الملعب يوم السبت لأن فريقنا يمر بنوع من التحول، والفريق ليس شرسا كما أردنا".

وواصل "أدت الإصابات أيضا إلى تغير الفريق، فترى الإصابات التي لحقت بـ ثيمبا زواني وبيتر شالوليلي حتى الآن".

وتابع "دفعنا دوري الأبطال إلى إعطاء المزيد من الفرص للاعبين مثل نيو مايما، على سبيل المثال، وكاسيوس ميلولا، الذين يلعبون الآن لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا، كذلك رونوين ويليامز، الذي يلعب أول دوري أبطال له، ولديك موداو على الرغم من أنه كان جزءا من الفريق الموسم الماضي، ولكنه كان يتنافس مع ثابيلو على مركز أساسي وليس الظهور باستمرار مع الفريق كما هو الحال هذا الموسم".

وأردف "على الرغم من أن موديبا كان أيضا جزءا من الفريق الموسم الماضي، إلا أنه دخل الآن إلى وضع يشعر فيه بضغط وضغط اللعب والإنتاج في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى".

واستكمل "يلعب التشيلي مارسيلو أليندي أول دوري أبطال له، وبالتالي فإن الكثير من الفريق لدينا هم لاعبون يخوضون دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى، لذا كان التأكد من أننا نأتي يوما إضافيا للتكيف والتأقلم مهما للغاية".

وأوضح "على الرغم من أنه من منظور فسيولوجي، كان الأمر صعبا بعض الشيء لأننا اضطررنا إلى التدرب في فترة ما بعد الظهر يوم الأربعاء، وخوض رحلة في الساعة 10 مساءً، والوصول إلى القاهرة فقط في حوالي الساعة 5:30 صباحا".

وفسر "بالطبع، هذا يشير إلى أن نوم اللاعبين خلال الليل معرض للخطر، ولذا فإننا نمنح اللاعبين في معظم صباح يوم الخميس للتعافي للنوم ومحاولة تعويض وقت الراحة الذي ضاع في الرحلة".

وتابع عن تحضيرات الفريق في القاهرة قائلا: "واصلنا العمل في فترة ما بعد الظهر مع شرح عروض تقديمية بالفيديو وبعض العمل في أرض الملعب قبل المباراة بيومين، ثم سيقودنا ذلك إلى يوم الجمعة قبل المباراة بيوم واحد، لذلك نحن سعداء بالاستعدادات".

وشدد "هذه هي نظرة عامة على الاستعدادات التي نسعد بها وراضون جدا عن التسهيلات وكمية الضيافة والدفء الذي تلقيناه من هذا البلد، ربما حتى عند الوصول من جنوب إفريقيا إلى المطار ونشق طريقنا إلى الفندق، حيث يوجد مرافق رائعة وراحة كبيرة موفرة".

وأتم "ولكن أيضا، لا نريد أن نكون مرتاحين جدا، لسنا هنا لتحسين مستوى الرفاهية لدينا أو الاستمتاع، نحن هنا في مهمة، وبالتالي لا ينصب التركيز بالضرورة على مقدار الراحة التي نتلقاها، ولكن على التركيز والاهتمام بالتفاصيل والإعداد الذي يمكننا تقديمه".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.