طوق النجاة وانتصار غائب.. من أجل هذا سيلعب الزمالك أمام الترجي

يبحث الزمالك عن نتيجة إيجابية عندما يواجه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ملعب حمادي العقربي "رادس" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الزمالك يتواجد ضمن المجموعة الرابعة رفقة الترجي وشباب بلوزداد والمريخ.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة اليوم السبت.

طوق النجاة

الزمالك مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية وإن لم يكن الانتصار فالعودة بنقطة من تونس قد يبني عليها الأبيض طريق العودة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

فوز المريخ على شباب بلوزداد بعثر أوراق المجموعة ومنح الزمالك فرصة ذهبية لترتيب صفوفه في المجموعة الصعبة.

حصول الزمالك على 3 نقاط يعني ارتقائه لوصافة ترتيب المجموعة مناصفة مع المريخ وبفارق نقطة عن شباب بلوزداد.

التعادل لن تكون نتيجة سيئة للفريق الأبيض قبل مواجهة الترجي في القاهرة الأسبوع المقبل.

أما الخسارة لن تنهي آمال الزمالك في التأهل لربع النهائي لكنها ستعقد حساباته، لذلك مباراة الترجي هى طوق النجاة لحامل لقب الدوري المصري.

انتصار غائب

الزمالك والترجي مواجهة تاريخية وكلاسيكية ودائما ما تشهد ندية وإثارة كبرى من الناحية الفنية والجماهيرية.

وسبق وأن لعب الزمالك 13 مباراة ضد الترجي بواقع 10 مباريات (دوري أبطال إفريقيا) مباراتين (البطولة العربية) مباراة (السوبر الإفريقي)

خلال 10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا فاز الترجي 4 مرات وانتصر الزمالك في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

الترجي حقق الفوز على الزمالك خلال آخر 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا آخرهم ذهاب وإياب دور المجموعات من النسخة قبل الماضية للبطولة.

فيما يعود آخر انتصار للزمالك على الترجي في موسم 2020 عندما فاز الأبيض بنتيجة 3-1 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلى المستوى العرب يلعب الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال العرب 2004 وفاز ذهابا (3-0) وكرر الفوز إيابا بنتيجة (2-1).

فيما حسم الزمالك المواجهة الوحيدة ضد الترجي في كأس السوبر الإفريقي 2020 بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بالدوحة العاصمة القطرية.

إضافة إلى ذلك يبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا منذ الفوز على تونجيث السنغالي في العاشر من أبريل 2021 في ختام دور المجموعات في دوري الأبطال، إذ خاض الفريق الأبيض ثماني مباريات في دور المجموعات لم يفز في أي منها.

ماذا قال فيريرا

تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "الزمالك فريق كبير، ونخوض كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، رغم أن وضع الفريق في المجموعة ليس في أفضل حال".

وأضاف "هدفنا واحد، وهو اللعب من أجل الفوز. مباراة الترجي ستكون صعبة أمام منافس قوي، ونسعى للفوز من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل".

وتابع "أستطيع الحديث عن المجموعة بعد مباراة الغد بين الزمالك والترجي، فشباب بلوزداد خسر مباراتين متتاليتين، والتطلعات كبيرة لدى المريخ السوداني بعد الفوز اليوم، والزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة".

وأوضح "لن أتحدث عن نقاط القوة والضعف في الترجي، ولكنه فريق متوازن وقوي بدنيا ويدافع بشكل جيد وحقق الفوز في أول مباراتين. سبق وأن واجهت فرق تونسية لديها إمكانيات كبيرة".

وواصل "الأهم لنا هو التوازن النفسي في مواجهة الترجي غدا، وعندما نواجه فريقا قويا يجب أن نلعب بدون خوف".

وعلق فيريرا على تواجد الصفقات الشتوية مع الفريق في لقاء الترجي قائلا: "يتواجد معنا 3 لاعبين جدد لم يعتادوا على طريقة اللعب ولكنهم عناصر مميزة".

وقيد الزمالك الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي بعد نهاية الأزمة مع اتحاد الكرة.

وواصل "لا يوجد لاعب بمفرده قادر على صنع الفارق، ولا بد من تعاون الجميع من أجل زيادة قيمة الفريق، وأشدد على أن الزمالك بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر".

وأضاف "سبق وأن واجهنا النجم الساحلي بحضور الجماهير وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف. الجماهير مهمة وقد لا نسمع صافرة الحكم بسبب كثرتها".

وأوضح "لدينا بعض الإصابات ولكننا أبطال مصر وسنواجه بطل تونس واللاعبون يحبون اللعب في هذه الأجواء. الضغط وتوجيه الليزر سلاح ذو حدين، فقد يؤثر علينا أو يكون عاملا سلبيا للمنافس".

وتابع فيريرا "الروح كبيرة لدى اللاعبين ولا أعتبر المباراة مسألة حياة أو موت. إذا جهزنا الفريق للتعادل سنخسر اللقاء".

وعن السفر المتكرر قال فيريرا: "من الصعب أن نواجه المريخ في ليبيا ثم نعود إلى القاهرة ثم نسافر إلى تونس لمواجهة الترجي ولذلك تم تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري".

واختتم "نعلم جيدا قيمة حمدو الهوني فهو لاعب كبير، ولكننا نعلم كيف نواجهه في لقاء الغد، والتعادل لن يكون مرضيا. إذا فاز الزمالك في أي من المباراتين السابقتين كان التعادل ليصبح مرضيا".

ماذا قال نبيل معلول

شدد نبيل معلول مدرب الترجي على أنه درس منافسه الزمالك جيدا قبل مواجهة الفريقين. وقال معلول في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة يترقبها جمهور الترجي وجمهور الزمالك الجمهور العربي بشكل عام. نريد الحصول على النقاط الثلاث للاقتراب من حسم التأهل لربع النهائي". وأضاف "اللاعبون يدركون أهمية مباراة الزمالك وجميعهم في حالة من التحدي. نواجه خصما قويا يملك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية". واختتم "نعلم أن الزمالك دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد قبل المباراة، لكننا درسنا المنافس جيدا. ننتظر دعم جماهيرنا ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم".

قائمة الزمالك

استبعد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، مصطفى شلبي بينما ضم ثلاثي الصفقات الجديدة لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي.