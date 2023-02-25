تقرير مغربي: الوداد يفسخ عقد النفطي رغم الفوز على بترو أتليتكو

تتجه إدارة الوداد المغربي لفسخ عقد المدرب التونسي مهدي النفطي رغم الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وبحسب موقع "البطولة" المغربي، فإن الوداد استقر على فسخ تعاقده مع النفطي ورحيله عن تدريب الفريق.

وأوضحت التقارير أن أداء الوداد مع النفضي لم ينال استحسان إدارة النادي وجماهيره، خاصة بعد وداع النسخة الأخيرة من كاس العالم مبكرا.

وخرج الوداد من مونديال الأندية الذي أقيم في المغرب بعدما خسر في المباراة الأولى على يد الهلال السعودي بركلات الترجيح.

وأشارت التقارير إلى أن الوداد ينتظر الاتفاق مع بديل النفطي قبل الإعلان عن رحيل المدرب التونسي رسميا.

النفطي قاد الوداد خلفا للحسين عموتة وخاض 11 مباراة فاز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

وكانت المحطة الأخيرة للنفطي قبل تدريب الوداد مع فريق ليفانتي الإسباني في بداية الموسم الحالي.

وتولى النفطي تدريب ليفانتي في 9 مباريات حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر 3 مباريات.

كما سبق للنفطي تولي تدريب النجم الساحلي التونسي في 2020.

البدائل

التقرير ذاته اشار في وقت سابق إلى أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الأسبق، ورشيد الطاوسي وسفين فاندينبروك مرشحين لتدريب الوداد خلفا للمهدي النفطي.

على جانب آخر قالت صحيفة الشروق التونسية إن حسام البدري أيضا من ضمن المرشحين لتدريب الوداد.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لـ حسام البدري مع وفاق سطيف الجزائري.

ويحمل الوداد لقب دوري أبطال إفريقيا من الموسم الماضي 2022.