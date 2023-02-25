مواعيد مباريات السبت 25 فبراير - مواجهتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك.. ودربي مدريد

السبت، 25 فبراير 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي × صنداونز

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراتان حاسمتان في دوري أبطال إفريقيا، كما يلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد في يوم سبت كروي ناري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 25 فبراير والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

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فيتا كلوب × شبيبة القبائل.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الترجي × الزمالك.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

فيبرس × سيمبا.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

الأهلي × ماميلودي صنداونز.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الرجاء × هوريا.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × أرسنال.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

ليدز يونايتد × ساوثامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

إيفرتون × أستون فيلا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

بورنموث × مانشستر سيتي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

كريستال بالاس × ليفربول.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

إسبانيول × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

قادش × رايو فايكانو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد × أتليتكو مدريد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

ليتشي × ساسولو.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي × نابولي.. 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

مصر × السنغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

موزمبيق × نيجريا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

الدوري السعودي

ضمك × النصر.. 5:30 مساء -SSC سبورتس 1.

الباطن × الاتفاق.. 3:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الدوري الألماني

شالكة × شتوتجارت.. 7:30 - بي إن سبورتس 3.

كولن × فولفسبورج.. 4:30 مساء.

هوفنهايم × بروسيا دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

مونبلييه × لانس.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

أنجيه × أولمبيك ليون.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري البرتغالي

فيزيلا × بنفيكا.. 10:30 - SSC سبورت 1.

تصفيات كأس العالم

مصر × السنغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

طالع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالكامل من هنا

الأهلي الزمالك دربي مدريد مواعيد مباريات السبت دوري ابطال إفريقيا
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