مدرب الهلال: الفوز على القطن تزكية لما قدمناه أمام الأهلي

السبت، 25 فبراير 2023 - 00:36

كتب : FilGoal

الهلال والقطن

شدد المغربي عزيز الكحلاوي المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي الهلال السوداني على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب القطن الكاميروني.

وتغلب الهلال على مضيفه القطن بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكحلاوي عبر حساب فريقه على فيسبوك: "حققنا فوزا هاما نهديه للشعب السوداني وخاصة جمهور الهلال".

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وأضاف " هذا الفوز له طعم خاص وتزكية لما قدمناه أمام الأهلي بالمباراة الماضية. واجهنا ظروف صعبة بعدما سيطرنا على بداية المباراة ثم استحوذ القطن الكاميروني وسجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول".

وتابع "المدرب منح اللاعبين الحماس بين شوط المباراة وكانت ردة الفعل جيدة للغاية وسجلنا هدف التعديل والتقدم بعد ذلك وسجلا هدفا ثالثا لكن حكم المباراة ألغاه".

واختتم "أشكر اللاعبين على جهودهم. نحن لم نضمن شيئا حتى الآن ونركز حتى آخر مباراة ضد الأهلي وهدفنا الوصول إلى ربع النهائي".

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وتقدم بيشنت واسو في الدقيقة 42 لصالح القطن الكاميروني، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

وفي الدقيقة 51 سجل ماكابي ليبلو هدف التعادل بركلة حرة مباشرة، مثل هدفه أمام الأهلي.

وفي الدقيقة 57 أضاف ليبلو الهدف الثاني سريعا بتسديدة رائعة على الطائر من حدود منطقة الجزاء.

وسجل الهلال ثالث الأهداف في الدقيقة 62، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط من 3 مباريات، بينما يملك صنداونز نفس الرصيد من مباراتين.

وتجمد رصيد القطن بلا نقاط من مباراتين.

ويلعب الأهلي السبت أمام صنداونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء.

ويملك الأهلي والقطن مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، نظرا لمشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

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