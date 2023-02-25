20 نقطة منذ كأس العالم.. فولام يتعادل مع ولفرهامبتون

السبت، 25 فبراير 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

فولام - ولفرهامبتون

تقاسم فولام وولفرهامبتون نقاط مباراة افتتاح الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بالتعادل 1-1.

سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للذئاب وتعادل مانور سولومون لفولام في لقاء أقيم على ملعب كرافين كوتديج.

وارتفع رصيد فولام لـ 39 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن نيوكاسل الخامس الذي لديه مباراتين أقل.

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ويواصل فولام نتائجه الإيجابية منذ نهاية كأس العالم، فحصد الفريق 20 نقطة منذ ذلك الحين كثاني أكثر فريق في الدوري الإنجليزي بعد مانشستر يونايتد (23 نقطة).

فيما حصد الذئاب النقطة 24 لكن على لا زال الفريق على بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

Goal! Pablo Sarabia (Wolves) was in the right place at the right time to get to the rebound inside the box and gleefully rifles the ball low inside the left post. It's 0:1.

وتقدم الولفز عن طريق سارابيا في الدقيقة 23 من عمر اللقاء بتسديدة أرضية على يسار المرمى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول منع جوسيه سا حارس الضيوف أندريس بيريرا من فرصة تسجيل التعادل.

في الشوط الثاني أهدر المكسيكي راؤول خيمينيز فرصة تسجيل الهدف الثاني برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 64 سجل سولومون هدف التعادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وأشهر مايكل أوليفر حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه البرازيلي بيريرا في الدقيقة 72.

وأهدر البرازيلي كارلوس فينيسيوس فرصة خطف 3 نقاط ثمينة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع بتسديدة رائعة لكن الحارس أبعدها لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

فولام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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