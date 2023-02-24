توتو ميركاتو: رونالدو مستعد للإدلاء بشهادته ضد يوفنتوس بسبب 28 مليون يورو

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ليون

ينتظر كريستيانو رونالدو حضور جلسة استماع للإدلاء بشهادته في قضية "بريسيما" ضد نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويواصل المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية فحص الممارسات المالية للنادي في السنوات الأخيرة ومن بينها تضليل البورصة بعد الموافقة سرا على دفع رواتب اللاعبين خلال فترة التوقف إثر تفشي فيروس كورونا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية فإن هناك وثيقة بأحقية رونالدو 19 مليون يورو لم يحصل عليها حتى الآن ومُوقع عليها من فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لـ يوفنتوس ولم يوقع عليها رونالدو.

أخبار متعلقة:
تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس هاتريك دي ماريا يقود يوفنتوس لإقصاء مصطفى محمد من الدوري الأوروبي قائمة يوفنتوس - غياب كييزا وبوجبا أمام نانت في الدوري الأوروبي 9 نقاط على المربع الذهبي.. يوفنتوس يتخطى سبيزيا بثنائية

وأضاف التقرير أن اللاعب حريص على استرداد أمواله وعلى استعداد للشهادة ضد يوفنتوس وينتظر مكتب المدعي العام للتواصل معه.

وأردف التقرير أن رونالدو من الممكن أن ينقل شهادته من خلال الإنابة القضائية مما يسمح بتقديم روايته للأحداث من المملكة العربية السعودية وتجنب السفر إلى إيطاليا.

وأتم التقرير أن رونالدو يدين يوفنتوس بـ 28 مليون يورو وهي قيمة التعاقد المكتوب بالإضافة إلى رسوم وعمولات قانونية.

وفي أكتوبر الماضي وُجدت وثيقة سرية موقعة من قبل كريتسيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس عن وعد النادي مهاجمه السابق بـ 20 مليون يورو على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الرواتب خلال جائحة كورونا بحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس كان قد وعد رونالدو بدفع مبلغ 19.9 مليون يورو حتى إذا رحل عن النادي، لكن المبلغ المتفق عليه من الطرفين لم يُسجل في ميزانية يوفنتوس المالية.

ووصل المحققون إلى تلك النتيجة بعد عمليات تنصت على أحد مدراء يوفنتوس في ديسمبر 2021، وكانت هناك إشارة لتلك الوثيقة التي لم يفكر أحدًا في كونها حقيقة لكنها تم الكشف عن وجودها الآن.

ونوهت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المحققون لم يكتفوا عند ذلك الحد فقط، بل يحاولون إثبات أن لاعبي يوفنتوس لم يتخلوا حقًا عن رواتب أربعة أشهر خلال جائحة كورونا في مارس 2020 ، وتلقوا مدفوعات لمدة ثلاثة أشهر بعد توقيع وثائق خاصة مع النادي.

وسبق أن أقر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق بوجود اتفاقات سرية تخص العقود والرواتب داخل النادي الإيطالي، وذلك أمام مكتب المدعي العام في تورينو. (طالع التفاصيل)

يذكر أن يوفنتوس خُصمت منه 15 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بسبب أرباح وهمية في رؤوس الأموال ويحق للنادي الاستئناف على القرارات.

كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول مؤتمر جوارديولا: مشكلة هالاند ليست منه.. وقيل إن إنجلترا غير إسبانيا وألمانيا ولكن مؤتمر كلوب: إذا تركت ليفربول سيطالبون بعودتي.. وهذه صعوبة الظهور الإعلامي الآن قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. غياب ألابا ورودريجو أمام أتليتكو مؤتمر أنشيلوتي: أتمنى ألا أرى ناتشو في التلفاز.. وجينات فينيسيوس غير عادية دوري المؤتمر الأوروبي - فياريال يواجه أندرلخت.. ومباراة سهلة لـ وست هام جدل في دوري المؤتمر.. حكم يكذب عين الصقر ويلغي هدفا صحيحا الدوري الأوروبي - صدام إسباني جديد لـ يونايتد.. وأرسنال يواجه سبورتنج لشبونة
أخر الأخبار
4 ركلات جزاء و3 بطاقات حمراء.. ريمونتادا بدلاء ريال بيتيس تقوده لفوز قاتل على إلتشي 40 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديلو سبورت: باريلا على رأس المرشحين لتدعيم وسط ليفربول 40 دقيقة | ميركاتو
مدرب الهلال: الفوز على القطن تزكية لما قدمناه أمام الأهلي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
20 نقطة منذ كأس العالم.. فولام يتعادل مع ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
الراحل رقم 48 في الدرجة الثانية.. أبو العنين شحاتة يستقيل من تدريب الإعلاميين ساعة | الدرجة الثانية
توتو ميركاتو: رونالدو مستعد للإدلاء بشهادته ضد يوفنتوس بسبب 28 مليون يورو ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – أوناجم يقود الوداد للفوز على بترو أتلتيكو وتحقيق الانتصار الأول ساعة | الكرة الإفريقية
القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي