تقرير: كيليني تحت الضغط.. كيف تغيرت إجابات المدافع في قضية "اتفاقات يوفنتوس السرية"

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

جورجيو كيليني - يوفنتوس

أقر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق بوجود اتفاقات سرية تخص العقود والرواتب داخل النادي الإيطالي، وذلك أمام مكتب المدعي العام في تورينو.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، التي كشفت عن طلب المدعي العام لشهادة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في الرابع من أبريل الماضي.

ويواجه يوفنتوس اتهامات بدفع رواتب سرية للاعبين خلال الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19، على الرغم من الإعلان عن تنازل اللاعبين عن قيمة رواتب 4 أشهر.

أخبار متعلقة:
أليجري: ستتضاعف قيمة دي ماريا في يوفنتوس بعد أدائه في كأس العالم لا جازيتا: عقوبات تنتظر المتورطين في اتفاقيات سرية مع يوفنتوس بهدفين من نيران صديقة.. أرسنال يسقط وديا أمام يوفنتوس 20 دقيقة كافية.. يوفنتوس يعلن تصعيد وتمديد عقد نجمه الشاب

وبحسب الصحيفة، فإن كيليني تم تذكيره بضرورة الصراحة المطلقة خلال التحقيقات، وأجاب في بادئ الأمر عن الأسئلة بشكل طبيعي، حتى أتى ذكر مسألة الرواتب السرية، فبدأ يصدر إجابات مثل "لا أتذكر"، وحينها تم تذكيره مجددا.

وقال كيليني: "حين بدأت الجائحة وهو وقت ساده الذعر والصعوبات الاقتصادية. طُلب مني لعب دور الوسيط مع بقية اللاعبين لمواجهة اللحظة الاستثنائية".

وأضاف "في مارس تحدثت مع الزملاء لفهم مدى استعدادهم للتعامل مع المشكلة في النادي، نظرا لوجود نقص كبير في السيولة المادية".

وأوضح "تم التوصل لاتفاق بالتنازل عن رواتب الأشهر الأربعة للسماح للنادي بالتنفس، مع وعد بإعادة جزء من هذا المبلغ للاعبين حين يستأنف الموسم".

وواصل كيليني "جزء من العقود تقرر تعديلها بناء على المشاركات، وبدأ الموسم مجددا في يونيو وانتهى بدون جماهير، لا أعتقد أن هناك من لم يكن راضيا في النهاية".

وتابع "لم يكن من السهل إقناع اللاعبين، الكل كان له رأيه، ولكنهم وافقوا على وعد بمكافأتهم حين يبدأ الموسم".

وعما إذا كان وقع عقدا أو اتفاقا ينص على ذلك قال في البداية: "لا. لقد وقعت على مصافحة يد كبيرة". ثم استطرد "وقعت ورقة، ولكني لا أعرف أين هي وما إذا كانت لا تزال موجودة".

يذكر أن مجلس إدارة يوفنتوس قد استقال بالكامل مع بدء التحقيقات في مخالفات مالية داخل النادي.

كيليني الدوري الإيطالي يوفنتوس
نرشح لكم
مباشر كأس الرابطة – مانشستر سيتي (1) - (1) ليفربول.. كارفاليو جوووووول شغب محتمل؟ سويسرا تواجه بيلاروسيا في صربيا تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز ودي بروين أساسيون ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي أليجري: ستتضاعف قيمة دي ماريا في يوفنتوس بعد أدائه في كأس العالم حكم نهائي كأس العالم يكشف تصرفا غريبا من ديبالا.. واشتباك جعله يترك الكرة كلاعب بينهم بونو.. فيفا: 7 مرشحين محتملين لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في 2022 تقرير: إيسكو على رادار 4 أندية إيطالية
أخر الأخبار
الاتحاد الزامبي يعين أفرام جرانت مدربا للمنتخب 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس الرابطة – مانشستر سيتي (1) - (1) ليفربول.. كارفاليو جوووووول 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
شغب محتمل؟ سويسرا تواجه بيلاروسيا في صربيا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي عن مباراة الداخلية 56 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: كيليني تحت الضغط.. كيف تغيرت إجابات المدافع في قضية "اتفاقات يوفنتوس السرية" ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند ومحرز ودي بروين أساسيون ضد ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وتواجد ألكانتارا ونونيز ضد مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
48 لقطة غريبة في كأس العالم 2022 (1) ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مارتينيز يفسر احتفاله المشين بعد تسلم جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2 المغرب يستضيف كأس العالم للأندية.. وموقف الأهلي 3 مرتضى منصور: الأهلي تعادل مع "شقيقه الأصغر".. وإذا استمر الوضع سنلجأ للحكام الأجانب 4 خبر في الجول – الأهلي يغرم أفشة.. وتهديد من كولر للاعبين في جلسة عاجلة