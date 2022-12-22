تقرير: كيليني تحت الضغط.. كيف تغيرت إجابات المدافع في قضية "اتفاقات يوفنتوس السرية"

أقر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق بوجود اتفاقات سرية تخص العقود والرواتب داخل النادي الإيطالي، وذلك أمام مكتب المدعي العام في تورينو.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، التي كشفت عن طلب المدعي العام لشهادة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في الرابع من أبريل الماضي.

ويواجه يوفنتوس اتهامات بدفع رواتب سرية للاعبين خلال الفترة الأولى لجائحة كوفيد-19، على الرغم من الإعلان عن تنازل اللاعبين عن قيمة رواتب 4 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن كيليني تم تذكيره بضرورة الصراحة المطلقة خلال التحقيقات، وأجاب في بادئ الأمر عن الأسئلة بشكل طبيعي، حتى أتى ذكر مسألة الرواتب السرية، فبدأ يصدر إجابات مثل "لا أتذكر"، وحينها تم تذكيره مجددا.

وقال كيليني: "حين بدأت الجائحة وهو وقت ساده الذعر والصعوبات الاقتصادية. طُلب مني لعب دور الوسيط مع بقية اللاعبين لمواجهة اللحظة الاستثنائية".

وأضاف "في مارس تحدثت مع الزملاء لفهم مدى استعدادهم للتعامل مع المشكلة في النادي، نظرا لوجود نقص كبير في السيولة المادية".

وأوضح "تم التوصل لاتفاق بالتنازل عن رواتب الأشهر الأربعة للسماح للنادي بالتنفس، مع وعد بإعادة جزء من هذا المبلغ للاعبين حين يستأنف الموسم".

وواصل كيليني "جزء من العقود تقرر تعديلها بناء على المشاركات، وبدأ الموسم مجددا في يونيو وانتهى بدون جماهير، لا أعتقد أن هناك من لم يكن راضيا في النهاية".

وتابع "لم يكن من السهل إقناع اللاعبين، الكل كان له رأيه، ولكنهم وافقوا على وعد بمكافأتهم حين يبدأ الموسم".

وعما إذا كان وقع عقدا أو اتفاقا ينص على ذلك قال في البداية: "لا. لقد وقعت على مصافحة يد كبيرة". ثم استطرد "وقعت ورقة، ولكني لا أعرف أين هي وما إذا كانت لا تزال موجودة".

يذكر أن مجلس إدارة يوفنتوس قد استقال بالكامل مع بدء التحقيقات في مخالفات مالية داخل النادي.