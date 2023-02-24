دوري أبطال إفريقيا – أوناجم يقود الوداد للفوز على بترو أتلتيكو وتحقيق الانتصار الأول

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

الوداد وبترو أتليتكو

حقق الوداد المغربي الانتصار الأول في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وسجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

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وتسبب محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق في ركلة الجزاء التي سجل منها الوداد بعد انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى دفعت مدافع بترو أتليتكو لعرقلته.

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ويلعب الوداد ضمن المجموعة الأولى رفقة بترو أتليتكو وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.

ويتصدر شبيبة القبائل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط متساويا مع بترو أتليتكو.

ويحتل الوداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويليه فيتا كلوب بلا نقاط.

ويلعب فيتا كلوب ضد شبيبة القبائل، السبت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

يذكر أن مباراة الوداد ضد فيتا كلوب في الجولة الأولى قد تأجلت بسبب مشاركة النادي المغربي في كأس العالم للأندية.

دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي
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