القوة الضاربة.. البدري والهوني وبن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 22:57

كتب : FilGoal

الترجي

يتواجد الثلاثي أنيس البدري وحمدو الهوني ومحمد علي بن رمضان على رأس قائمة الترجي لمواجهة الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نبيل معلول مدرب الترجي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك والتي ضمت 24 لاعبا.

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وجاءت قائمة الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية - صدقي دبشي - حمزة غانمي

الدفاع: رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - حسام دقدوق - محمد أمين توغاي - هاني عمامو - ياسين مرياح - محمد علي اليعقوبي

خط الوسط : فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - صابر بوغرين - عزيز فلاح - حمدو الهوني - زكريا العايب - أنيس البدري - محمد ريان الحمروني -رشاد العرفاوي – فاروق الميموني.

الهجوم: رياض بن عياد - محمد علي بن حمودة - زياد بريمة.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.

الترجي الزمالك،الترجي
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