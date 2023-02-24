كرة سلة - لأول مرة منذ 2014.. مصر تهزم تونس وتتأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال

حجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة بالفوز على تونس بنتيجة 71-67 في مباراة أقيمت على صالة الاتحاد بالإسكندرية.

وحسم منتخب مصر تأهله قبل جولتين على نهاية مشوار التصفيات مستفيدا من خسارة السنغال أمام جنوب السودان. (طالع التفاصيل)

وأصبح رصيد مصر بعد الفوز 18 نقطة بفارق نقطة عن جنوب السودان في المجموعة الثانية من التصفيات.

ويظل منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

وحتى وإن خسر منتخب مصر في المباراتين المتبقيتين أمام الكاميرون وجنوب السودان، سيصل الفراعنة إلى 20 نقطة ولكن يتفوق وقتها منتخب مصر على أسود التيرانجا في المواجهات المباشرة وينجح في حسم المركز الثاني.

وستقام نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 في أندونيسيا واليابان والفليبين والتي ستبدأ في 25 أغسطس المقبل.

وسيكون ذلك الظهور الأول لمنتخب مصر في كأس العالم منذ 2014.

وتأهل منتخب مصر في 6 نسخ فقط قبل ذلك منذ 1950 وهي النسخة التي شهدت أفضل مركز لمصر باحتلال المركز الخامس.













































وصف المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بتسجيل أول نقطتين لكن سرعان ما تقدم منتخب تونس بفارق 5 أهداف قبل 3 دقائق على نهاية الربع الأول.

استطاع لاعبو منتخب مصر من إدراك التعادل في نهاية الربع الأول بنتيجة 17-17.

في الربع الثاني بدأ منتخب مصر بقوة وتقدم بنتيجة 22-17 وظل التقدم مستمرا حتى عاد منتخب تونس في النتيجة في الدقيقة الرابعة.

منتخب مصر عاد من جديد وتقدم لتصبح النتيجة 32-27 واستطاع أن يحافظ على تفوقه في نهاية الربع الثاني بنتيجة 35-31.

في الربع الثالث استطاع منتخب مصر أن يوسع الفارق لـ 11 نقطة بنتيجة 44-33.

حاول منتخب تونس تقليص الفارق لكن سرعان ما وسع الفراعنة النتيجة لفارق 13 ثم انتهى الربع الثالث بفارق 10 نقاط فقط 55-45.

الربع الرابع والأخير عرف زيادة الفارق ليصل إلى 19 نقطة فأصبحت النتيجة 67-48.

استطاع منتخب تونس في الدقائق الأخيرة من اللقاء العودة بقوة بل وتقليص الفارق لـ 4 نقاط فقط بنتيجة 67-63.

وحافظ منتخب مصر على النتيجة في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز مصر 71-67 وتأهل الفراعنة إلى كأس العالم.

وسجل إيهاب أمين 23 نقطة كأكثر لاعب في اللقاء.

وهو أكثر من سجل ثلاثيات في المباراة برصيد 4 مرات لصالح منتخب مصر.

وسيلتقي منتخب مصر غدا السبت في نفس الموعد مع الكاميرون، ثم جنوب السودان يوم الأحد المقبل في السابعة مساءً.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى منافسات كأس العالم بينما ينتظر صاحب المركز الثالث نظيره ثالث المجموعة الأخرى والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وأنجولا وكاب فيردي ونيجيريا وغينيا وأوغندا، ليتأهل الأفضل بينهما إلى كأس العالم إذ يمثل قارة إفريقيا خمسة منتخبات.