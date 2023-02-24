كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر

انتصر منتخب جنوب السودان على السنغال بنتيجة 83-75 في منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتأهل منتخب جنوب السودان بفضل فوزه على السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2023 لأول مرة في تاريخه.

وتصدر منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ولديه مباراتين متبقتين.

بينما ظل منتخب السنغال في المركز الثالث برصيد 16 نقطة خلف منتخب مصر الذي لديه مباراة سيخوضها بعد قليل ضد تونس.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس في مباراة تقام بعد قليل من أجل حسم تأهله رسميا لكأس العالم دون النظر لنتائج الجولتين المقبلتين.

وقتها سيصبح الترتيب:

1- جنوب السودان 19 نقطة

2- مصر 18 نقطة

3- السنغال 16 نقطة

4- تونس 15 نقطة

منتخب السنغال في تلك الحالة لن يصل لأكثر من 20 نقطة حال فوزه في المباراتين، وحتى وإن خسر منتخب مصر في المباراتين المتبقيتين أمام الكاميرون وجنوب السودان، سيصل الفراعنة إلى 20 نقطة ولكن يتفوق وقتها منتخب مصر على أسود التيرانجا في المواجهات المباشرة وينجح في حسم المركز الثاني.

ويلعب منتخب مصر ثلاث مباريات مصيرية في الجولة الختامية أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب السودان على الترتيب لحسم المتأهلين إلى المونديال وتقام اللقاءات على صالة الاتحاد بالإسكندرية.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى منافسات كأس العالم بينما ينتظر صاحب المركز الثالث نظيره ثالث المجموعة الأخرى والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وأنجولا وكاب فيردي ونيجيريا وغينيا وأوغندا، ليتأهل الأفضل بينهما إلى كأس العالم إذ يمثل قارة إفريقيا خمسة منتخبات.