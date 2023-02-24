مؤتمر الشناوي: صنداونز خصم صعب ومعتاد.. والحديث عن التتويج سابق لأوانه

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 21:09

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - الهلال والأهلي

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق عن صعوبة المباراة المقبلة أمام صنداونز الجنوب إفريقي غدا -السبت- ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "مباراة صنداونز مهمة وصعبة. تحضرنا لها جيدا، خصوصا أننا نواجه نفس المنافس القوي الذي نواجهه دائما في البطولة خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف "كل مننا يعرف قوة الآخر جيدا وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة".

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وتابع "لاعبو الفريق الكبار عقدوا جلسة كما جرت العادة قبل المواجهات الهامة لتهيئة الأجواء".

وواصل الشناوي "لدينا خبرات كثيرة في الفريق، وأصبحنا معتادين على ضغط المباريات والمنافسات، ولكن الحديث عن التتويج الإفريقي سابق لأوانه".

واختتم "نسير في البطولة خطوة تلو الأخرى".

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

الأهلي محمد الشناوي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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