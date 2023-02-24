نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا

شدد نبيل معلول مدرب الترجي على أنه درس منافسه الزمالك جيدا قبل مواجهة الفريقين.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة يترقبها جمهور الترجي وجمهور الزمالك الجمهور العربي بشكل عام. نريد الحصول على النقاط الثلاث للاقتراب من حسم التأهل لربع النهائي".

وأضاف "اللاعبون يدركون أهمية مباراة الزمالك وجميعهم في حالة من التحدي. نواجه خصما قويا يملك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية".

واختتم "نعلم أن الزمالك دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد قبل المباراة، لكننا درسنا المنافس جيدا. ننتظر دعم جماهيرنا ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم".

وقيد الزمالك الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي بعد نهاية الأزمة مع اتحاد الكرة.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.