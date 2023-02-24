نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

نبيل معلول مدرب الترجي

شدد نبيل معلول مدرب الترجي على أنه درس منافسه الزمالك جيدا قبل مواجهة الفريقين.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي غدا السبت ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة يترقبها جمهور الترجي وجمهور الزمالك الجمهور العربي بشكل عام. نريد الحصول على النقاط الثلاث للاقتراب من حسم التأهل لربع النهائي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19 كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي مؤتمر فيريرا: المباراة بين بطلين.. ولا يمكننا اللعب على التعادل مع الترجي

وأضاف "اللاعبون يدركون أهمية مباراة الزمالك وجميعهم في حالة من التحدي. نواجه خصما قويا يملك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية".

واختتم "نعلم أن الزمالك دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد قبل المباراة، لكننا درسنا المنافس جيدا. ننتظر دعم جماهيرنا ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم".

وقيد الزمالك الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي بعد نهاية الأزمة مع اتحاد الكرة.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.

وارتقى المريخ إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا برصيد 4 نقاط.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.

الترجي الزمالك
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت مؤتمر فيريرا: المباراة بين بطلين.. ولا يمكننا اللعب على التعادل مع الترجي مدرب بلوزداد: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام المريخ.. ومصيرنا بين أيدينا مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة صنداونز مدرب صنداونز قبل لقاء الأهلي: الكثير من اللاعبين يشاركون في دوري الأبطال لأول مرة انتهت في مجموعة الأهلي - القطن (1) - (2) الهلال ريكاردو: الفوز على بلوزداد جاء في الوقت المناسب.. وسنعمل على تحسين الأداء
أخر الأخبار
نبيل معلول: درسنا الزمالك جيدا.. وننتظر دعم جماهيرنا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مجموعة الأهلي - الهلال يقلب الطاولة على القطن الكاميروني 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر المثلوثي: تحدثت مع لاعبي الزمالك عن الترجي.. والمباراة مسألة حياة أو موت 58 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة 19 ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – الصراع يشتعل على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
مباشر كرة سلة - مصر (67) (58) تونس.. الفارق يتقلص 2 ساعة | كرة سلة
كما انفرد في الجول.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر أمام مالاوي 2 ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - جنوب السودان إلى كأس العالم 2023 بالفوز على السنغال.. وفرصة ذهبية لـ مصر 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 4 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي