مؤتمر فيريرا: المباراة بين بطلين.. ولا يمكننا اللعب على التعادل مع الترجي

تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن أهمية المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "الزمالك فريق كبير، ونخوض كل المباريات في كل المنافسات من أجل الفوز، رغم أن وضع الفريق في المجموعة ليس في أفضل حال".

وأضاف "هدفنا واحد، وهو اللعب من أجل الفوز. مباراة الترجي ستكون صعبة أمام منافس قوي، ونسعى للفوز من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل".

وتابع "أستطيع الحديث عن المجموعة بعد مباراة الغد بين الزمالك والترجي، فشباب بلوزداد خسر مباراتين متتاليتين، والتطلعات كبيرة لدى المريخ السوداني بعد الفوز اليوم، والزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة".

وأوضح "لن أتحدث عن نقاط القوة والضعف في الترجي، ولكنه فريق متوازن وقوي بدنيا ويدافع بشكل جيد وحقق الفوز في أول مباراتين. سبق وأن واجهت فرق تونسية لديها إمكانيات كبيرة".

وواصل "الأهم لنا هو التوازن النفسي في مواجهة الترجي غدا، وعندما نواجه فريقا قويا يجب أن نلعب بدون خوف".

وعلق فيريرا على تواجد الصفقات الشتوية مع الفريق في لقاء الترجي قائلا: "يتواجد معنا 3 لاعبين جدد لم يعتادوا على طريقة اللعب ولكنهم عناصر مميزة".

وقيد الزمالك الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي بعد نهاية الأزمة مع اتحاد الكرة.

وواصل "لا يوجد لاعب بمفرده قادر على صنع الفارق، ولا بد من تعاون الجميع من أجل زيادة قيمة الفريق، وأشدد على أن الزمالك بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر".

وأضاف "سبق وأن واجهنا النجم الساحلي بحضور الجماهير وخسرنا بخمسة أهداف مقابل هدف. الجماهير مهمة وقد لا نسمع صافرة الحكم بسبب كثرتها".

وأوضح "لدينا بعض الإصابات ولكننا أبطال مصر وسنواجه بطل تونس واللاعبون يحبون اللعب في هذه الأجواء. الضغط وتوجيه الليزر سلاح ذو حدين، فقد يؤثر علينا أو يكون عاملا سلبيا للمنافس".

وتابع فيريرا "الروح كبيرة لدى اللاعبين ولا أعتبر المباراة مسألة حياة أو موت. إذا جهزنا الفريق للتعادل سنخسر اللقاء".

وعن السفر المتكرر قال فيريرا: "من الصعب أن نواجه المريخ في ليبيا ثم نعود إلى القاهرة ثم نسافر إلى تونس لمواجهة الترجي ولذلك تم تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري".

واختتم "نعلم جيدا قيمة حمدو الهوني فهو لاعب كبير، ولكننا نعلم كيف نواجهه في لقاء الغد، والتعادل لن يكون مرضيا. إذا فاز الزمالك في أي من المباراتين السابقتين كان التعادل ليصبح مرضيا".

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما تعادل سلبيا مع المريخ في الجولة الثانية.

المريخ تغلب على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة، فيما فاز الترجي بمباراتيه أمام المريخ وبلوزداد.