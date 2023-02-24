مجموعة الزمالك - الأول منذ 7 سنوات.. المريخ يقلب الموازين بفوز مثير على شباب بلوزداد

فاز المريخ السوداني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في استاد شهداء بنينا، بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وسجّل باولو سيرجيو هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ليرفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط ويتقدّم إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.

ويعد ذلك الفوز هو الأول للمريخ في دور المجموعات على فريق غير سوداني منذ 2076 يومًا، إذ يرجع انتصاره الأخير من هذا النوع على فيروفياريو دي بيرا الموزمبيقي يوم 20 يونيو 2017، وبعدها خاض 14 مباراة أمام فرق غير سودانية في دور المجموعات لم يعرف خلالها طعم الانتصار.

كما فاز المريخ لأول مرة في دور المجموعات خارج السودان منذ انتصاره على شباب العلمة الجزائري 3-2 يوم 22 أغسطس 2015، أي قبل 2744 يومًا.

نوايا المريخ الهجومي ظهرت مبكرًا منذ الدقيقة الثانية عندما نفّذ البرازيلي ماتيوزينيو ركلة حرة مباشرة تصدى لها أليكس جيندوز حارس مرمى بلوزداد.

الرد جاء بواسطة ليونيل وامبا لاعب شباب بلوزداد الذي انفرد بالحارس في الدقيقة 14، لكن إبعاد دفاعي بالذراع منعه من التسجيل وسط مطالبات بركلة جزاء.

المباراة دخلت في طور الاشتعال عندما تحوّل اللعب مباشرةً لهجوم سوداني قاده الظهير البرازيلي أليكس سيلفا الذي سدد كرة قوية جاورت القائم.

خطورة الهجمات تصاعدت عندما انطلق الجزولي نوح مستغلًا خطأ دفاع بلوزداد في الدقيقة 23، لكن كرته الضعيفة استقرت بين قفازي الحارس.

التقدم كاد أن يكون جزائريًا في الدقيقة 27 عندما تسلم أنايو إيوالا الكرة داخل منطقة جزاء المريخ، لكنه سدد بغرابة أعلى العارضة.

المريخ من جانبه أظهر إصرارًا أكبر على التقدُم، فهدد باولو سيرجيو بتسديدة جاورت القائم بقليل في الدقيقة 28.

مر وقت التهديد، وحانت لحظة التنفيذ في الدقيقة 30 عندما تحصّل باولو سيرجيو على ركلة جزاء على إثر التحام مع الحارس والدفاع.

لينبري باولو سيرجيو بنفسه ويفتتح التسجيل للمريخ من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ليسجل المريخ هدفًا بعد صيام 3 مباريات متتالية في دور المجموعات بدأ منذ أن هز رمضان عجب شباك الأهلي في مارس 2022.

الوضع اشتعل بعدها عندما تحصّل نبيل الكوكي المدير الفني لـ شباب بلوزداد على بطاقة صفراء للاعتراض، ثم دخل لاعبو الفريقين في مشاجرة كبيرة انتهت على بطاقة صفراء لـ تاج الدين النور لاعب المريخ، وشعيب كداد لاعب شباب بلوزداد.

في الشوط الثاني لم يتوقف المريخ، فبحث عن الهدف الثاني بانطلاقة نوح بالدقيقة 61، لكن كرته الأرضية جاورت القائم بقليل.

ثم ظهر البرازيلي سيرجيو مجددا بتسديدة يسارية هائلة جاورت القائم بغرابة.

الوضع توتر للغاية في الدقيقة 85 عندما حاول أليكس جيندوز منع أحد المسعفين من الوصول إلى سيرجيو رافاييل لاعب المريخ الساقط لعدم إهدار الوقت.

شباب بلوزداد لم يستسلم من جانبه، فاخترق إيوالا منطقة جزاء المريخ وسدد بقوة ليهز شباك منافسه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لكن الحكم احتسب مخالفة وبالتالي عدم احتساب الهدف.

الفريق الذي كاد أن يسجل في الوقت القاتل هو المريخ الذي نفذ لاعبه مازن محمدين ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، تصدى لها جيندوز بأعجوبة.

ليخرج الفريق السوداني فائزًا.