مؤتمر جوارديولا: مشكلة هالاند ليست منه.. وقيل إن إنجلترا غير إسبانيا وألمانيا ولكن

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تطورات غياب كيفن دي بروين صانع ألعاب الفريق وأيميريك لابورت وجون ستونز ثنائي الدفاع قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "لدينا مران اليوم. أعتقد أن كيفن عاد للتدريبات. لا أظن ذلك بالنسبة لأيميريك".

وأضاف "جون ستونز سيشارك بصورة جزئية في تدريبات الفريق، وسنعرف الجديد في الساعات المقبلة. ربما سيلعب دي بروين، ولكن ثنائي الدفاع لا أعتقد أنه سيكون متاحا".

وعن مواجهة بورنموث قال بيب: "لديه مدرب جديد في وقت قصير وفاز أمام ولفرهامبتون. إنه فريق جيد ويسير بشكل جيد".

أما عن قلة عدد لمسات إرلينج هالاند مهاجم الفريق للكرة قال: "هذا خطأنا وليس خطأ إرلينج. لقد كان رائعا طوال الموسم. الأمر ليس رقميا ولست بحاجة للإحصائيات، فحين أنتهى من مباراة أعرف ما إن كان مشاركا بما فيه الكفاية أو لا بعد ثانية واحدة".

وأوضح "هل يجب أن نشركه أكثر في نقل الكرة؟ بالطبع، هذا يعتمد علينا وليس عليه. إنه يتحرك جيدا ونحن بحاجة للنظر إليه أكثر".

وعن عمق القائمة قال الإسباني: "لا أعرف إن كان إجراء التعديلات يتعلق بالتكتيك. 4-3-3 أو 4-2-3-1، أو أيا كان رقم الهاتف (ساخرا)، لا يشغلني ذلك".

وبسؤاله عن عدد الفرق في سباق الدوري قال جوارديولا: "انظر إلى جدول الترتيب وستعرف ذلك".

وتابع "حين أتيت إلى هنا حذرني الجميع أن الأمور ليست مثل إسبانيا أو ألمانيا. مرحبا بك في المملكة المتحدة. للأسف كان السباق بين حصانين أيضا، ولكن الآن هناك المزيد".

ويلعب مانشستر سيتي ضد بورنموث في الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي مساء السبت في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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