مؤتمر بوتر - عن مستقبله مع تشيلسي وموعد عودة كانتي.. وإظهار ردة فعل أمام توتنام

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب تشيلسي

شدد جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي على أن الفريق يحتاج إلى إظهار ردة فعل قوية بعد الخسارة أمام ساوثامبتون الجولة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي بهدف مقابل لا شيء أمام ساوثامبتون في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "نحتاج إظهار أداء قوي أمام توتنام. نحن بحاجة إلى الثلاث نقاط ويجب التدرب بشكل جيد من أجل ذلك".

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وأضاف "أتفهم غصب الجماهير وهم على حق، يشعرون بالضيق لأننا خسرنا على أرضنا من ساوثامبتون الذي يأتي في ترتيب متأخر".

وتابع "لا يوجد شيء يمكنني قوله سيزيل غضبهم. بالطبع كنت أتوقع الانتقادات، النتائج ليست جيدة بما يكفي لذلك نحن في حاجة إلى هذا الفوز".

وأردف "يجب أن تقبل النقد هذا عادل، كان دائما الوضع إيجابيا داخل الفريق وليس من السهل علينا تقبل ذلك، نحن نعاني وشخصيا الأمر صعب".

وأوضح "مستجدات إصابات الفريق؟ الجميع جاهز ماعدا نجولو كانتي وكريستيان بوليسيتش، سيتم تقييم حالتهما الأسبوع المقبل. سيزار أزبليكويتا أُصيب بارتجاج لكنه بخير وعليه أن تبع قوانين الدوري".

وعن مستقبله مع الفريق، أتم "تحدث مع الإدارة والأمر كما هو. أنا أتعرض للضغط هنا منذ أربعة شهور وأواجه تلك الأسئلة حول رأي الإدارة".

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع توتنام في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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