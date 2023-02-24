مؤتمر كلوب: إذا تركت ليفربول سيطالبون بعودتي.. وهذه صعوبة الظهور الإعلامي الآن

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن حاجة فريقه للتغيير بعد الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد 5-2 في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس: "نعم نحن بحاجة للانتقالات. ماذا سيكون السيناريو الآخر؟ خططنا قد تغيرت كثيرا".

وأضاف "نحن جميعا نتأثر بما حدث مؤخرا. بالتأكيد لسنا حمقى. الأمر ليس كأننا نقول: اليوم ليس جيدا وعلينا التغيير. الأمور واضحة للغاية".

وأوضح "الفريق لديه تاريخ رائع، والنادي لا يقاد بإنفاق الأموال وحسب. انتقالاتنا دائما ما تركز على أهداف معينة، وهذا يجعل الأمور صعبة لأننا لا يمكننا إجراء 4 تعاقدات قبل معرفة من سيرحل".

وتابع كلوب "في العام الماضي قلتها مرتين ولا أعرف كم مرة سأقولها: كنت أعرف بصعوبة الأمور، وهذا واحد من أسباب توقيعي على عقد جديد، لضمان أننا لن نمر بذلك ثم أتركهم في الموسم المقبل".

وواصل "هذا ليس لأني بتلك العظمة، ولكن فقط تخيل الوضع نفسه مع مدرب آخر، كان الكل ليقول: أعيدوا كلوب مرة أخرى. نحن لم نفعل ذلك وهذا جيد. البعض يريد خروجي ولا بأس بذلك، يمكنني تفهم ذلك، ولكن الأمور تتعلق باستقرار النادي".

وأكمل الألماني "في الموسم الماضي لعبنا إلى اللحظة الأخيرة، وإذا أردنا التغيير لا يمكننا فقط ضم لاعبين جدد ثم نقول لاحقا: يا إلهي، لا أحد يريد الرحيل. الأمور لا تعمل بهذا الشكل".

وأضاف "لعبنا للدقيقة الأخيرة ولعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم حظينا بعطلة قصيرة وإصابات عديدة وتوقف كأس العالم. كل المشاكل التي واجهناها كنا نعلم أنها ستحدث، والأمر طويل بالنسبة لي لأني مضطر لمواجهتكم دائما في المؤتمرات الصحفية".

وواصل "صدقوني لا أريد الحديث عن ذلك الأمر طوال الوقت، ولكني يجب أن أفكر به طوال الوقت. هذا ليس بسوء الحديث، لأني على الأقل لن أضطر للقراءة عما أفكر به في اليوم التالي، بعكس ما أقوله".

وأوضح "الآن الناس لا يشعرون بالسعادة، ونحن نحاول القتال والخروج بأفضل شيء ممكن من هذا الموسم. هذه هي الفكرة. الأوقات السيئة تفيد الأوقات الجيدة التالية لها، وإلا تصبح بلا قيمة إن لم تتحسن الأوضاع".

واختتم كلوب "الآن نحن في أكثر الأجواء حرارة حين نخسر مباراة. الكل يريد طرد الكل. وحين نفوز بمباراة يطالبون بتجديد عقدي. لقد كبرت على ذلك. يجب أن نسير وفقا لخططنا".

ويلعب ليفربول ضد كريستال بالاس مساء السبت في العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة.