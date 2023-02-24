فتح المدرج الجنوبي في استاد رادس لمباراة الترجي والزمالك

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن فتح المدرجات الجنوبية في ملعب رادس للحضور الجماهيري خلال مباراة الترجي التونسي والزمالك المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في ملعب رادس غدًا السبت بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الاتحاد التونسي أنه تلقى موافقة من كاف على فتح المدرج الجنوبي بعد التقرير الذي قُدِّم إليه مرفقًا بالصور ومقاطع الفيديو لإثبات جاهزيته.

لكن في الوقت نفسه، يظل المدرج الشمالي والعلوي مغلقًا في الملعب لعدم وجود مقاعد مما يخالف شروط السلامة التي يقرها كاف.

وكان الترجي قد أوشح في وقتٍ سابق أنه سيفقد 30 ألف تقريبًا من سعة ملعبه الجماهيرية بسبب قرار كاف إغلاق المدرجين الشمالي والجنوبي.

ولم يستطع الترجي خوض مباراة المريخ في الجولة الأولى بالسعة الكاملة لملعبه.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بست نقاط من فوزين، فيما يأتي الزمالك رابعا بنقطة وحيدة.