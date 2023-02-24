مباشر دوري أبطال إفريقيا - المريخ (1) (0) شباب بلوزداد.. الشوط الثاني

يحل شباب بلوداد الجزائري ضيفا على المريخ السوداني في ملعب شهداء بنينا في ليبيا، بالجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا بالمجموعة التي تضم الزمالك والترجي أيضًا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 مشاجرة كبرى بين لاعبي الفريقين

ق.32 إنذار للكوكي مدرب شباب بلوزداد

ق.31 جووووول باولو سيرجيو يسجل الهدف الأول للمريخ من ركلة جزاء

ق.30 ركلة جزاء للمريخ بعد سقوط باولو سيرجيو داخل منطقة الجزاء

ق.28 تسديدة جديدة من باولو سيرجيو لكنها تجاور القائم بغرابة

ق.27 إيوالا لاعب بلوزداد يهدر بغرابة ويسدد أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء

ق.23 فرصة جديدة ضائعة من الهلال بعد انطلاقة الجزولي نوح، لكن تسديته كانت ضعيفة واستقرت بين يدي الحارس

ق.14 رد سريع للمريخ بتسديدة أليكس سيلفا التي تجاور القائم

ق.14 فرصة خطيرة لـ شباب بلوزداد بانفراد وامبا بعد طأ دفاعي قاتل

ق.2 جيندوز حارس مرمى شباب بلوداد يتصدى لركلة حرة مباشرة نفذها ماتيزينيو لاعب المريخ

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة