مؤتمر أرتيتا: تجديد عقد النني؟ مستحق تماما من أجل ما قدمه للنادي

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على تمديد عقد محمد النني مع الفريق لمدة موسم إضافي.

ومدد النني عقده مع المدفعجية حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليستر سيتي: "تجديد عقد النني؟ مستحق تماما. من دواعي سروري وجوده في النادي، وأعتقد ما فعلته الإدارة رائع للغاية. إنها ليست مجرد كلمات عندما نقول أننا نقدر اللاعبين لدينا ونبقى معهم في اللحظات الصعبة".

"محمد مر بلحظة صعبة للغاية قبل بضعة أسابيع عندما تعرض لإصابة خطيرة، وقدم النادي التزامه اتجاهه لما فعله على مر السنوات لهذا النادي. أعتقد أنها رسالة قوية للجميع في النادي أننا نبقي أفضل اللاعبين لدينا ونظل معهم في اللحظات الصعبة".

ويأتي ذلك رغم تعرض النني لإصابة طويلة في الركبة اليمنى ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف "عودة توماس بارتي؟ إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، لقد افتقدناه في المباريات القليلة الماضية ونأمل أن يكون متاحا".

وتابع "مستجدات جابرييل خيسوس؟ يواصل التعافي بشكل جيد، يبذل الكثير من المجهود والمردود إيجابيا. نريد أن تسعيده في أسرع وقت ممكن لكن علينا احترام الوقت المخصص الذي وضعه الطبيب".

وعن تجديد عقد بوكايو ساكا، أوضح "لا جديد بخصوص ذلك. نحن نسعى دائما للحفاظ على أفضل لاعيبينا الذين يرغبون في البقاء معنا، ومنحهم بعض الاستقرار من أجل ضمان تطورهم".

وأردف "الخوف من تعرض ساكا للإصابة؟ آمل ألا يحدث ذلك، لكن عليه أن يتدرب من اجل تفادي بعض الضربات ومتى يأخد كرات معينة، كيف يستخدم جسده ومتى يقفز. هناك الكثير من الأشياء عليه التدرب عليها لكن من الصعب للغاية فهم الخصوم".

وأتم "الصراع ثنائي على اللقب؟ أعتقد أن هناك المزيد من الفرق في السباق. عليّ أن أقنع لاعبيني بالتدرب بشكل أفضل واللعب كذلك بشكل أفضل. يجب عليهم أن يبذلوا كل ما لديهم أمام ليستر سيتي، يجب أن نكون جيدين للغاية من أجل التغلب عليهم خاصة بالطريقة التي كانوا يلعبون بها في الأسابيع القليلة الماضية".

ويستعد أرسنال لمواجهة ليستر سيتي غدا السبت في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.