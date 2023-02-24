خبر في الجول - بالأسماء.. ظهور تحكيمي مصري مكثف في تصفيات أمم إفريقيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 12:20

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم محمود البنا

تظهر 3 أطقم تحكيمية مصرية في مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند مهمة مباراة في الجولة الثالثة، ومباراتين في الجولة الرابعة، إلى حكام مصريين.

نيجيريا x غينيا بيساو

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة أوغندا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا

المباراة التي تقام يوم 24 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة تعرف طاقمًا تحكيميًا كالآتي:

  • محمود البنا (حكم ساحة)
  • يوسف البساطي (مساعد أول)
  • سامي هلهل (مساعد ثانٍ)
  • أحمد الغندور (حكم رابع)

أنجولا x غانا

مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة تعرف طاقمًا تحكيميًا كالآتي:

  • محمد معروف (حكم ساحة)
  • أحمد توفيق طلب (مساعد أول)
  • هاني عبد الفتاح (مساعد ثانٍ)
  • محمد عادل (حكم رابع)

ليبيا x تونس

وفي المجموعة العاشرة ضمن منافسات الجولة الرابعة، جاء طاقم التحكيم كالآتي:

  • أمين عمر (حكم ساحة)
  • محمود أبو الرجال (مساعد أول)
  • أحمد حسام طه (مساعد ثانٍ)
  • محمود ناجي (حكم رابع)

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن طاقمي تحكيم مباراتي مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

ويدير الجابوني بيير جيسلان أتشو سيكون حكمًا لمباراة الذهاب، بينما يشرف الموريتاني بيدا داهاني على إدارة مباراة الإياب.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مجموعة الزمالك - كاف يعلن تغيير موعد وملعب لقاء شباب بلوزداد ضد المريخ ريكاردو: كل فرق مجموعة الزمالك تنافس بقوة من أجل التأهل في مصلحة بيراميدز.. فيوتشر يخسر من الجيش الملكي بثنائية انتهت الكونفدرالية – الجيش الملكي (2)-(0) فيوتشر بيراميدز يحقق فوزه الأول في الكونفدرالية ويتصدر المجموعة مؤقتا انتهت الكونفدرالية - بيراميدز (1)-(0) أسكو كارا تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد تشكيل بيراميدز - رمضان والسعيد أساسيان أمام كارا في الكونفدرالية
أخر الأخبار
للمرة الثانية.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة بروندبي 11 دقيقة | المحترفون
خبر في الجول - غياب متولي والشحات عن الأهلي أمام الداخلية للإصابة.. وجاهزية عبد المنعم 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الاتحاد.. جووووول رائع من مابولولو 40 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر قبل مباراة الداخلية 50 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – وادي يقود هجوم الجيش.. وتبديلات في الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
معلول خلال زيارة منتخب تونس للشباب: تأخرت لهذا السبب.. والروح والجودة حاضران ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مدرب جمهورية شبين لـ في الجول: لاعبو الفريق رفضوا التدريب بسبب المستحقات ساعة | الدرجة الثانية
جوتا: جمهور أنفيلد يساعد ليفربول في تحقيق الفوز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 بيان - وزارة الرياضة تكشف مصير رئاسة الزمالك بعد تأييد حبس مرتضى منصور