خبر في الجول - بالأسماء.. ظهور تحكيمي مصري مكثف في تصفيات أمم إفريقيا

تظهر 3 أطقم تحكيمية مصرية في مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أسند مهمة مباراة في الجولة الثالثة، ومباراتين في الجولة الرابعة، إلى حكام مصريين.

نيجيريا x غينيا بيساو

المباراة التي تقام يوم 24 مارس ضمن منافسات الجولة الثالثة تعرف طاقمًا تحكيميًا كالآتي:

محمود البنا (حكم ساحة)

يوسف البساطي (مساعد أول)

سامي هلهل (مساعد ثانٍ)

أحمد الغندور (حكم رابع)

أنجولا x غانا

مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة تعرف طاقمًا تحكيميًا كالآتي:

محمد معروف (حكم ساحة)

أحمد توفيق طلب (مساعد أول)

هاني عبد الفتاح (مساعد ثانٍ)

محمد عادل (حكم رابع)

ليبيا x تونس

وفي المجموعة العاشرة ضمن منافسات الجولة الرابعة، جاء طاقم التحكيم كالآتي:

أمين عمر (حكم ساحة)

محمود أبو الرجال (مساعد أول)

أحمد حسام طه (مساعد ثانٍ)

محمود ناجي (حكم رابع)

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن طاقمي تحكيم مباراتي مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

ويدير الجابوني بيير جيسلان أتشو سيكون حكمًا لمباراة الذهاب، بينما يشرف الموريتاني بيدا داهاني على إدارة مباراة الإياب.