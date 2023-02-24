خبر في الجول - استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة أوغندا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا

تستضيف مدينة الإسماعيلية مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليس أحد طرفيها منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن استاد هيئة قناة السويس سيكون مسرحًا لمباراة أوغندا وتنزانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة للتصفيات.

يأتي ذلك بسبب عدم حصول الملاعب الأوغندية على موافقة الاتحاد الإفريقية لإقامة المباريات عليها.

وتقام المباراة يوم 24 مارس في الرابعة عصرًا، ويديرها طاقم تحكيمي من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز كحكم ساحة، ويعاونه رام باباجي، وجيان مارك جيف، بينما سيكون جانيش شوتوريه حكمًا رابعًا.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفها النيجر بنقطتين، ثم نقطة وحيدة لكل من تنزانيا وأوغندا.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا على أرض مصر.

كما يستضيف مباراة موزمبيق ونيجيريا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة، وتقام عليه إحدى مباريات ربع النهائي، وإحدى مباريات نصف النهائي.