خبر في الجول - استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة أوغندا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 11:58

كتب : محمد عبد العظيم

استاد هيئة قناة السويس

تستضيف مدينة الإسماعيلية مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ليس أحد طرفيها منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن استاد هيئة قناة السويس سيكون مسرحًا لمباراة أوغندا وتنزانيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة للتصفيات.

يأتي ذلك بسبب عدم حصول الملاعب الأوغندية على موافقة الاتحاد الإفريقية لإقامة المباريات عليها.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي

وتقام المباراة يوم 24 مارس في الرابعة عصرًا، ويديرها طاقم تحكيمي من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز كحكم ساحة، ويعاونه رام باباجي، وجيان مارك جيف، بينما سيكون جانيش شوتوريه حكمًا رابعًا.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، ومن خلفها النيجر بنقطتين، ثم نقطة وحيدة لكل من تنزانيا وأوغندا.

ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس مباريات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا على أرض مصر.

كما يستضيف مباراة موزمبيق ونيجيريا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة، وتقام عليه إحدى مباريات ربع النهائي، وإحدى مباريات نصف النهائي.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية أوغندا تنزانيا
نرشح لكم
خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي مواعيد مباريات الجمعة 24 فبراير 2023 - منتخب مصر للسلة.. ومنافسو الأهلي والزمالك خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا مران الزمالك - تعليمات خاصة للجزيري.. وجلسة بين فيريرا واللاعبين استعدادا للترجي مدرب الترجي يوجه رسالة لجماهيره قبل لقاء الزمالك جريدة المنتخب: الشقيقان ماي يرفضان منتخب المغرب بعد صدمة المونديال تأجيل دورة الألعاب الإفريقية في غانا لعام كامل أدار لقاء الهلال والأهلي.. الموريتاني داهاني حكما لمباراة مالاوي ومصر
أخر الأخبار
مكافأة الفوز على تشيلسي.. ساوثامبتون يعلن تعيين سيليس بشكل دائم 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة أوغندا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي 28 دقيقة | منتخب مصر
حمزة الجمل: تنازلت عن 820 ألف جنيه للإسماعيلي.. وسأقيم بالكامل داخل النادي 40 دقيقة | الدوري المصري
بركات: الحديث عن تعيين محمود جابر لأن ابنه صديق صلاح "تهريج" ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
مواعيد مباريات الجمعة 24 فبراير 2023 - منتخب مصر للسلة.. ومنافسو الأهلي والزمالك ساعة | كرة سلة
مورينيو يشيد بـ الشعراوي: لم تكن لدي خطة بديلة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 4 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي