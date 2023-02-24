خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة مصر ومالاوي إلى طاقم تحكيم مختلط.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في استاد القاهرة يوم 24 مارس المقبل بالجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن بيير جيسلان أتشو سيتولى إدارة المباراة تحكيميًا.

ويعاونه مواطنه بوريس مارلايسي، بينما سيكون المساعد الثاني هو ألبيريمو دوس ريس مونتي من ساوتومي وبرينسيب، فيما أتي تانجوي باتريس كحكم رابع.

وعلم FilGoal.com أن كاف أخطر الاتحادين المصري والمالاوي بإقامة المباراة في استاد القاهرة بالفعل.

وأدار جيسلان مباراتين في كأس الأمم الإفريقية للمحليين الشهر الماضي، كما حكّم مباراتين في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

وسبق لـ جيسلان إدارة مباراة وحيدة لأي فريق مصري، وهي زاناكو وبيراميدز التي فاز بها الفريق المصري بهدفين دون رد في فبراير 2022 بكأس الكونفدرالية.

فيما يدير مباراة الإياب يوم 28 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة على أرض مالاوي، طاقم تحكيم موريتاني.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

بيدا داهاني (حكم ساحة)

يوسف محمد محمود (مساعد أول)

بونا ندياي (مساعد ثانٍ)

ببكار سار (حكم رابع)

وتولى ويليام ماكيناتي شونجوي من إسواتيني مهمة مراقب المباراة، والصومالي علي محمد أحمد مراقبًا للحكام.

وقاد الموريتاني داهاني مؤخرًا مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وبخلاف تلك المباراة، تقاطعت مسارات داهاني (31 عامًا) مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار مباراة كوت ديفوار وزامبيا في التصفيات الحالية لكأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر مرتين أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

وتقام مباراة الإياب على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، مباراة لم يتحدد موعدها وملعبها حتى الآن، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.