مران الزمالك - تعليمات خاصة للجزيري.. وجلسة بين فيريرا واللاعبين استعدادا للترجي

الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:07

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا و أحمد مصطفى زيزو - مران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق مران اليوم على ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة أمام الترجي، وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز، وأكد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق لتحقيق الهدف المطلوب.

وشرح فيريرا للفريق البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه في مران اليوم استعدادا للقاء المرتقب أمام الترجي.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المران بعمليات الإحماء تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ثم عقد فيريرا جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد للحديث عن الاستعدادات.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، في حضور أسامة نبيه.

وأجرى اللاعبون تقسيمة فنية خلال المران تحت إشراف فيريرا ونبيه وعبد المقصود والمدرب المساعد حسين ياسر، تم التركيز خلالها على الجوانب الخططية والفنية.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت قيادة أيمن طاهر مدرب الحراس، وتضمنت فقرة تدريبات بدنية وتدريبات فنية متنوعة.

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