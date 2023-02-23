ياسر الشنواني: النني يستحق التجديد مع أرسنال.. وهذا هو الفارق بين فينجر وأرتيتا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

أبدى ياسر الشنواني نجم المصري السابق سعادته بتجديد محمد النني لاعب أرسنال مع فريقه، مؤكدا أن اللاعب يستحق الاستمرار في مكانه.

وقال الشنواني عبر راديو هيتس: "كنت سعيدا للغاية بتجديد النني مع أرسنال. إنه يستحق فلا يوجد مثله في الاحترافية وهو يحظى بحب الجميع".

وأضاف "إنه محبوب كلاعب وشخصية. بعد الإصابة تلقى دعما كبيرا من كل المحيطين حتى من تركوا أرسنال إلى أندية أخرى".

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وأوضح "إنه يملك تفكيرا احترافيا رائعا، فهو يستعد للتدريب الآن مع اقتراب مسيرته من الانتهاء".

وتابع "هناك مباراة لعب خلالها 20 ثانية. لعب وأدى ولم يعترض ولم يكن مسببا للمشاكل. الاحتراف يجب أن يملك تأثيرا إيجابيا ويجب أن نتعلم منه في الكرة المصرية إذا أردنا تطويرها".

وواصل الشنواني "أرسين فينجر هو سبب انضمام النني إلى أرسنال ولذلك يحبه ويحترمه كثيرا. أيضا العلاقة بينه وبين ميكيل أرتيتا المدرب الحالي رائعة لأنهما لعبا معا من قبل".

ومدد النني عقده مع المدفعجية حتى صيف 2024، ليستمر في النادي لموسم آخر بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

النني (30 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 155 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وشارك النني هذا الموسم في 8 مباريات، منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطتين عن مطارده مانشستر سيتي -مع تبقي مباراة مؤجلة لـ أرسنال-، ويسعى لاستعادة اللقب الغائب منذ 19 عامًا.

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