كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي

تواصل مانشستر يونايتد مع كيم مين جاي مدافع نابولي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن مانشستر يونايتد أجرى اتصالاته من أجل التعاقد مع كيم مين جاي.

وأضاف التقرير أن تواصل إدارة الشياطين الحمر لم يكن بشكل مباشر مع نابولي بل مع اللاعب نفسه.

وأفاد التقرير بأن الأمر أربك إدارة نابولي التي تسعى حاليا لتعديل الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 50 مليون يورو.

ويرتبط كيم جاي مين بعقد مع نابولي ينتهي صيف 2025.

كيم مين جاي (26 عاما) انتقل إلى نابولي قادما من فناربخشة بداية الموسم الحالي.

ويعتبر جاي قطعة أساسيا من دفاع نابولي وشارك في 30 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وسجل كيم مين جاي هدفين بقميص نابولي وصنع آخر.

وخاض كيم مين جاي 47 مباراة بقميص منتخب كوريا الجنوبية، سجل 3 أهداف وصنع مثلهما.