كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

تواصل مانشستر يونايتد مع كيم مين جاي مدافع نابولي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن مانشستر يونايتد أجرى اتصالاته من أجل التعاقد مع كيم مين جاي.

وأضاف التقرير أن تواصل إدارة الشياطين الحمر لم يكن بشكل مباشر مع نابولي بل مع اللاعب نفسه.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - غياب بيدري وعودة بوسكيتس أمام مانشستر يونايتد أثليتك: 3 غيابات تضرب مانشستر يونايتد قبل موقعة الإياب ضد برشلونة مهاجم مانشستر يونايتد: نريد التتويج بـ4 ألقاب هذا الموسم فاتي: نحن برشلونة ولا نخاف من مانشستر يونايتد.. وهذا سبب غضبي أمام قادش

وأفاد التقرير بأن الأمر أربك إدارة نابولي التي تسعى حاليا لتعديل الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 50 مليون يورو.

ويرتبط كيم جاي مين بعقد مع نابولي ينتهي صيف 2025.

مانشستر يونايتد يضع نجم دفاع نابولي الجديد ضمن حساباته - سبورت 360

كيم مين جاي (26 عاما) انتقل إلى نابولي قادما من فناربخشة بداية الموسم الحالي.

ويعتبر جاي قطعة أساسيا من دفاع نابولي وشارك في 30 مباراة خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وسجل كيم مين جاي هدفين بقميص نابولي وصنع آخر.

وخاض كيم مين جاي 47 مباراة بقميص منتخب كوريا الجنوبية، سجل 3 أهداف وصنع مثلهما.

مانشستر يونايتد نابولي كيم مين جاي
نرشح لكم
تقرير: دورتموند ينجح في ضم مدافع الجزائر مجانا تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي عودة من حيث بدأ بعد 15 عاما.. لويز أدريانو إلى إنترناسيونال هل يعود مجددا؟ راديو كتالونيا يفجر مفاجأة بشأن اجتماع بين لابورتا ووالد ميسي مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لشراء ديانج الإسماعيلي يجدد عقد عمر الساعي 5 سنوات ذا أثليتك: مارسيلو يقترب من إنهاء تعاقده مع أولمبياكوس بعد 5 أشهر رومانو: تشيلسي يعير أندري سانتوس إلى بالميراس
أخر الأخبار
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. طارق حامد أساسي 5 دقيقة | السعودية
التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت 27 دقيقة | المحترفون
كالتشيو ميركاتو: مانشستر يونايتد يتواصل مع مدافع نابولي 36 دقيقة | ميركاتو
تشكيل ميتيلاند – إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد سبورتنج لشبونة 44 دقيقة | المحترفون
طارق حامد يقود اتحاد جدة.. وهوساوي يعوض غياب حجازي أمام الرائد 48 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 19 51 دقيقة | الدرجة الثانية
تقرير: دورتموند ينجح في ضم مدافع الجزائر مجانا ساعة | ميركاتو
أمم إفريقيا للشباب - جنوب السودان يشعل المجموعة بعد الفوز على إفريقيا الوسطى ساعة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته